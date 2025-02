ぬいぐるみや便利雑貨、人気作キャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する「呪術廻戦 Luminasta “脹相”」を紹介します!

セガプライズ「呪術廻戦 Luminasta “脹相”」

登場時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約14×18cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガのプライズフィギュアブランド”Luminasta(ルミナスタ)”シリーズに、TVアニメ『呪術廻戦』の「脹相」が再登場。

「脹相」の能力「穿血」を放つ瞬間をイメージした、”Luminasta”シリーズの躍動感ある造形のフィギュアです!

動きのあるエフェクトや勢いでなびく衣装のしわ感などを余すことなく表現。

勢い、動きが伝わる造形で、見応えあるフィギュアです。

どの角度から見ても作り込まれたディテールが圧巻。

作中の戦闘シーンがフィギュアとして蘇ります!

フィギュアの造形に合わせて作られた台座もポイント。

破壊された駅構内の様子を表現し、戦闘の激しさを物語ります。

ほかのキャラクターフィギュアと組み合わせて飾れば、自分だけのバトルシーンを作れるフィギュアです!

作り込まれた造形に引き込まれる、「脹相」の”Luminasta”フィギュアが再登場。

セガプライズの「呪術廻戦 Luminasta “脹相”」は、2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

