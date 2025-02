ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、旅行やジムなどの持ち歩きに便利な、ディズニーデザイン「ハンギングポーチ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ハンギングポーチ」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,490円(税込)

サイズ:横幅約20.5、縦幅約17、厚さ約6cm(オープン時縦幅約37cm)

主材:ポリエステル、ポリ塩化ビニル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのハンギングポーチ。

コスメやヘア小物なのどトラベルグッズを整理でき、吊るして使える便利なポーチです。

白が基調のシンプルなデザインで淡いグリーンがアクセントに!

一面には「くまのプーさん」や草花の総柄が施され、線画タッチで上品に表現されています。

そのほかハチの巣やハニーポット、トランペットなどのモチーフも☆

<オープン時>

開閉はスナップボタンで、フラットポケットが2つにスクエアポーチが1つ、スクエアポーチ表面にフラットポケットが1つ付いています。

3段に分かれたメッシュポケットにはシャンプーやコスメをすっきりと収納することも◎

メイン室はマチがあるのでボトルも収納OK!

中身が見やすく、必要なものがサッと取り出せます。

旅先でもスムーズにバスタイムを。

旅行やジムなどの持ち歩きに便利な、ディズニーデザイン「ハンギングポーチ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

