Ì¤ÌÀ¤ËÇ®³¤¤ÇÌÚÂ¤¥¢¥Ñー¥È¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡ÚÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»Ô¡Û
13ÆüÌ¤ÌÀÇ®³¤»Ô¤ÇÌÚÂ¤¥¢¥Ñー¥È1Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°2»þ¤¹¤®¡Ö²Ð¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Î2³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ñー¥È1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï70Âå¤È40Âå¤Î¿Æ»Ò2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï13ÆüÄ«¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£