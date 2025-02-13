·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹ÆÍ¤­ÇË¤êÀî¤ËÅ¾Íî¡¡2¿Í¤±¤¬¡¡¤¦¤Á1¿Í¤¬½ÅÂÎ¡¡ÁêÌÏ¸¶»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡13ÆüÄ«¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤­ÇË¤ê¡¢Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¡¡¸áÁ°6»þ²á¤®¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¤ÎµÜÁ°¶¶¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Àî¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢Àî±è¤¤¤ÎÆ»¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤­ÇË¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ï·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢JR²£ÉÍÀþ¤ÎÊ¥ÌîÊÕ±Ø¤«¤é1¥­¥í¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£