DAIGO、“30年来のファン”黒夢との3SHOTを公開「タイムリープしてるような感覚」

2月12日、DAIGOがInstagramを更新した。

【写真】清春と人時と“ウィッシュ”ポーズをとったお茶目SHOTを公開

2月11日にぴあアリーナMMにて開催された黒夢のライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR』を鑑賞したというDAIGO。

今回の投稿では、「30年前、17歳の時に初めて黒夢のライブに行って、ファンクラブに入り本当にたくさんの思い出があるバンドさんです。」と切り出すと、「久しぶりに見た黒夢は 完全に黒夢でした。 最高でした。 清春さんと人時さん 時が経っているとは思えない。 タイムリープしてるような感覚になりました。」とライブを振り返った。

さらに、「さらに驚いたのは 清春さんの歌声、シャウト さらに凄くなってた サウンドも良くて 感動しました。 何度も名前を叫びました。 30年前のあの頃のように。 本当にありがとうございました。今夜はいい夢みます。」と綴りつつ、黒夢の清春と人時と共に、自身の代名詞でもある“ウィッシュ”ポーズで撮影した3SHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「めっちゃ楽しめたみたいで良かった」「かっこいい」「本当に本当によかったね」「幸せな時間でしたね」などの反響が寄せられていた。

ロックバンド・BREAKERZのボーカルとして活動する傍ら、バラエティ番組などでマルチに活躍するDAIGO。私生活では、2016年に女優の北川景子と結婚し、2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児の誕生を発表している。