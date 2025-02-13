Ä¹´ü¶âÍø1.34¡ó¤Ë¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×¤äÄê´üÍÂ¶â¤Î¡ÖÍøÂ©¡×¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë10Ç¯Êª¤ÎÄ¹´ü¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤¬¡¢12Æü¤Ë1.34¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¹õÅÄÁíºÛ¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ´ËÏÂ¤Ç°ì»þ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï2011Ç¯2·î°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¶ä¤¬¤µ¤é¤ËÍø¾å¤²¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡ÖÍø²¼¤²¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¹õÅÄÁíºÛ¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ´ËÏÂ¤Ç°ì»þ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï2011Ç¯2·î°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¶ä¤¬¤µ¤é¤ËÍø¾å¤²¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡ÖÍø²¼¤²¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë