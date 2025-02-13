µ¤¾ÝÂç³Ø¹»¿¦°÷¤ÎÃË¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡67ºÐ½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ
¡¡ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Î67ºÐ¤Î½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂç³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÂç³Ø¹»¿¦°÷¤Î²ÃÆ£Å°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢12Æü²æÂ¹»Ò»ÔÃæÆ½¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Î67ºÐ½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µß¸î¤ò¤»¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ïç£Â¡¡Ê¤Ò¤¾¤¦¡Ë¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤Ê¤É°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ë½÷À¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½15Ê¬¸å¤Ë¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆ°Êª¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÂç³Ø¹»¿¦°÷¤Î²ÃÆ£Å°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢12Æü²æÂ¹»Ò»ÔÃæÆ½¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Î67ºÐ½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µß¸î¤ò¤»¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ïç£Â¡¡Ê¤Ò¤¾¤¦¡Ë¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤Ê¤É°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ë½÷À¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½15Ê¬¸å¤Ë¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆ°Êª¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£