NY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈ¿Íî¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ4Ëü4368¥É¥ë56¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1Ëü9649.95
12Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£
1·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3.0¡ó¾å¾º¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤¬Æß¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¤Î¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¤Î²¼Íî¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ225¥É¥ë09¥»¥ó¥È°Â¤Î4Ëü4368¥É¥ë56¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤ËÈ¿È¯¤·¡¢6.09¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1Ëü9649.95¤À¤Ã¤¿¡£