¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç²ñ¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´ØÍ¿·ÑÂ³¤òÉ½ÌÀ¡¡²¤½£¤ÎÉéÃ´Áý¤âµá¤á¤ë
¡¡ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñËÉÁê¤é¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄ´À°¤¹¤ë²ñ¹ç¤¬12Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÎNATOËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Ç·ÑÂ³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´ØÍ¿¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±
¡¡²ñ¹ç¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É46¥«¹ñ¤¬»²²Ã¡£µÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥Ò¡¼¥ê¡¼¹ñËÉÁê¤Ï²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤¬ÊÆ¹ñ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¹×¸¥¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î»²²Ã¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¿ô½½²¯¥É¥ëÁêÅö¤Î·³»ö»Ù±ç¤â·èÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï²ñ¹ç¤ÎËÁÆ¬¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤â¤Ï¤ä°ÍÂ¸¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ê´Ø·¸¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²¤½£½ô¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£