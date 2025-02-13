¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Ä«´©2/13¡ÛÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤Ç °ìÆü¿ÈÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë´¨¤µ ÆüÃæ¤ÏÆü¤¶¤·½½Ê¬ ¹¤¯±À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤²÷À²¤Ë
¡ü¤¤Î¤¦12Æü(¿å)¤Ï±è´ßÉô¤Î°ìÉô¤òÆîÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤ÎÈ¯É½¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë
¡ü¤¤ç¤¦13Æü(ÌÚ)¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÆü¿ÈÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë´¨¤µ¤Ë
¡ü¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤Î¹¤¬¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¯±À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤²÷À²¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¤¤Î¤¦12Æü(¿å)¤Ï±è´ßÉô¤Î°ìÉô¤òÆîÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÈÌ¤Ë¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢·ë¶É¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤ÏÌëÃæ¤ÎÆâ¤ËÅì¤Ø¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¡¢¸½ºß¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦12Æü(¿å)¡¢Å·µ¤¤ò¤°¤º¤Ä¤«¤»¤¿Äãµ¤°µ¤ÏËÌÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢¤¤ç¤¦13Æü(ÌÚ)¤ÎÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦13Æü(ÌÚ)¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤Îµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³¸ý»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬8ÅÙ¤Ë»ß¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Ä«¤è¤ê¤â¡¢Ìë¤ÎÊý¤¬µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤¹14Æü(¶â)Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï°ìÁØ¿ÈÂÎ¤òÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÆü²º¤ä¤«¤Ê¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±À¤Î¹¤¬¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¯±À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤²÷À²¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÐÌÌ¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëÀã¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤ç¤¦13Æü(ÌÚ)¤â»³Æ»¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ8ÅÙÁ°¸å¡£¤¤ç¤¦13Æü(ÌÚ)¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É¶õµ¤¤¬¤è¤êÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹14Æü(¶â)¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ï¹¤¯¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢¾¯¤·´¨¤µ¤ÏÏÂ¤é¤®¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Ï¸ü¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ15Æü(ÅÚ)¤ÎÌë¤«¤é16Æü(Æü)¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Íè½µ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¡£±À¤¬Â¿¤á¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤âÄã¤¯¡¢Ï¢Æü¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦13Æü(ÌÚ)¤â²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«¤ËÈô¤Ö¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë