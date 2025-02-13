¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×±©À¸·ë¸¹¡¢Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ËÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¤È¤Î¡È¼ê»æ¤Ç¤Î¸òÎ®¡É
¡ÖÆ±¤¸À¤³¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£1·î31Æü¡¢±©À¸·ë¸¹¡Ê30ºÍ¡Ë¤Ï30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯95¡Ë¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢1948Ç¯¤Î¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¢1952Ç¯¤Î¥ª¥¹¥í¸ÞÎØ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î±©À¸·ë¸¹¡£Â¾¡¢Îý½¬Ãæ¤Î±©À¸·ë¸¹¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¯»Ñ¤Ê¤É¤â
¡Ö¶¥µ»°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Î±éµ»¤È¼«¿È¤ÎÍýÁÛÁü¤òÈæ³Ó¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê½Ò¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿É¸ý²òÀâ¼Ô¡Ù¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²òÀâ¼Ô¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤â¡¢SNS¤Ç»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤«¤«¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌî¸ýÈþ·Ã¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤¬66Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤À¡£
¡Ö2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢±©À¸¤µ¤ó¤ÎÆóÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±©À¸¤µ¤ó¤ÏËÜÈÖ3¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë±¦Â´ØÀá³°Â¦ð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿Èà¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤¬Á÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ô¸ÞÎØ¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡Õ¤È¤¤¤¦Ä¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡Ö¤±¤¬¤ò¾è¤êÄ¶¤¨Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¤È¤Î¼ê»æ¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È¿É¸ý¡É²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤À¤¬¡¢±©À¸¤Î·Ý½ÑÀ¤äµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º ±¿Ì¿¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡Ù¡ÊNHK¡ËÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ØÈà¤ÏÇË³Ê¤ÎÂ¸ºß¤À¡Ù¡Ø¡ÊÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤Î±éµ»¤Ï¡Ë¶â¤òÄ¶¤¨¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥Éµé¤Î±éµ»¤À¤Í¡Ù¤È±©À¸¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¾Î¤¨¡¢Èà¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤ÎÈà¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ð¥È¥ó¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¸«¤»¤ë±©À¸¤Î±éµ»¤ò¶õ¤Î¾å¤«¤é¡Ö¼Â¶·¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯2·î20¡¦27Æü¹æ