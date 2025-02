GRAMAS Extra Camera Glass for Canon EOS R1/R3/R5/R5 mark II

JIN株式会社は、カメラ向け液晶保護ガラス「GRAMAS Extra Glass」の新製品を2月14日(金)に発売する。価格は3,300円。

銀一株式会社が監修し、デジタルカメラなどに最適化された液晶保護ガラスシリーズ。実機で採寸したというジャストサイズを特徴としている。

特殊加工のシリコーン糊により、位置を合わせて置くだけで貼り付けが可能。空気抜けが良く、気泡の混入が防げるという。

また、表面硬度9H仕様のAGC製強化ガラスを採用。歪みがなく高透過率、かつ耐摩耗・耐衝撃性能に優れるとし、さらに飛散防止加工が施されている。加えて防汚加工により、指紋が付着しにくく拭き取りやすいという。

蔵CURAのクリーニング用ペーパークロス「MICRO WIPER」×1と、埃除去用シール×1、表示パネル用フィルム×1(一部製品のみ)が付属する。

なお、2024年4月19日(金)より、GRAMASブランドの運営が坂本ラヂヲ株式会社から同社へと変更になっている。

GRAMAS Extra Camera Glass for Canon EOS R1/R3/R5/R5 mark II(DCG-CA20J) ※表示パネル用フィルムあり GRAMAS Extra Camera Glass for Canon EOS R6 / R6 mark II(DCG-CA21J) GRAMAS Extra Camera Glass for SONY α7 IV / ZV-E1(DCG-SO12J) GRAMAS Extra Camera Glass for SONY α1 II / α9 III / α7R V(DCG-SO13J) GRAMAS Extra Camera Glass for SONY FX30 / FX3(DCG-SO14J) GRAMAS Extra Camera Glass for Nikon Z9 / Z8(DCG-NI17J) ※表示パネル用フィルムあり GRAMAS Extra Camera Glass for Nikon Z6 III(DCG-NI19J) ※表示パネル用フィルムあり GRAMAS Extra Camera Glass for Nikon Z50II / Z50 / Z5 / Z f(DCG-NI20J) GRAMAS Extra Camera Glass for Ricoh GRIII / GRIIIx(DCG-RC02J) GRAMAS Extra Camera Glass for Leica M11(DCG-LC02J)