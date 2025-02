先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 酒肴 佐々山(東京・田原町)

2024年12月、田原町駅から徒歩2分ほどの場所に、創意工夫を凝らしたおいしい料理とお酒のペアリングコースが楽しめる「酒肴 佐々山」がオープンしました。

酒肴 佐々山 出典:ジゲンACEさん

2. Brando(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆酒肴 佐々山住所 : 東京都台東区寿2-4-8 妙見屋ビル 1FTEL : 090-3384-2022

2024年11月、六本木駅・六本木一丁目駅からともに徒歩5分ほどの場所に、旬の素材を活かしたオリジナリティあふれるイタリアンが楽しめる「Brando」がオープンしました。

Brando 出典:yenomotoさん

3. CREMAHOP 赤坂見附店(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆Brando住所 : 東京都港区六本木3-6-9 イチベエアパートメント B1FTEL : 03-6441-3777

2025年1月、東京メトロ赤坂見附駅A出口から徒歩約1分のところに、本店を逗子に構えるアイスクリームカフェ「CREMAHOP 赤坂見附店」がオープンしました。

CREMAHOP 赤坂見附店 出典:miel_0さん

4. VERT(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆CREMAHOP 赤坂見附店住所 : 東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

日本茶を軸とした唯一無二のデザートコースで人気の「VERT(ヴェール)」が、2024年11月、神楽坂内で移転。さらにレベルアップした世界観を披露しています。

VERT 出典:ガレットブルトンヌさん

5. 88亞細亞 FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA店(神奈川・横浜)

<店舗情報>◆VERT住所 : 東京都新宿区神楽坂3-1 かくれんぼ横丁会館 201TEL : 050-5594-8855

2024年12月、横浜駅に隣接するジョイナス地下1階フロアに「sio」の鳥羽シェフがプロデュースする「88亞細亞(ハチハチアジア)FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA店」がオープンしました。2022年5月に誕生した二子玉川店に続き、2店舗目となります。

88亞細亞 FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA店 写真:お店から

<店舗情報>◆88亞細亞 FOOD&TIME ISETAN YOKOHAMA 店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル 新相鉄ビルジョイナス B1FTEL : 045-415-8123

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店5軒をまとめて紹介! 逗子発のアイスクリームカフェから、「sio」鳥羽シェフプロデュースのお店まで first appeared on 食べログマガジン.