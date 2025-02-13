¡Ö¶Ë±¦À¯ÅÞ¤³¤½¤¬Ì¤Íè¤À¡×¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¼óÁê¤¬¥É¥¤¥Ä¶Ë±¦À¯ÅÞ¡ÖAfD¡×¤ò¾Î»¿
º£·î¥É¥¤¥Ä¤ÇÁíÁªµó¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö¶Ë±¦À¯ÅÞ¤³¤½¤¬Ì¤Íè¤À¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê¤Ï12Æü¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤ò·Ç¤²¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡ÖAfD¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ä°ÜÌ±À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¡¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤¿¤Á¤ÏÄÌ¾ï¡¢AfD¤ÎÂåÉ½¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£AfD¤³¤½¤¬Ì¤Íè¤Ç¤¹¡×
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï23Æü¤ËÁíÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤¬ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢AfD¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉÊÉ¤À¡×¤Ê¤É¤È¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±çÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¥À¥¤¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
À¸²Ö,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòµ·,
ÂçÁ¥,
Ï·¸å