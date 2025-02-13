Ä¶Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÂ³¡¹¤È»²Æþ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎAIÂç¹ñ¡£ÏÃÂê¤Î¡ÖDeepSeek¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡Ãæ²ÚAIºÇ¿·»ö¾ð
AIÂç¹ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ
1·î²¼½Ü¡¢NVIDIA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤Î³ô²ÁµÞÍî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÈ¯¤ÎAI¡¢DeepSeek¡£¼Â¤ÏAIÂç¹ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹â¸ý¹¯ÂÀ»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤ÇÁ´Êý°ÌAI¤ÎITÄ¶Âç¼ê´ë¶È¡õÄ¶Àäµ»½Ñ¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëAIÏ»¾®¸×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£AI¤âÃæ¹ñ²Á³Ê¡ª¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î¾×·â
ÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤Îà°Â¤¯¤Æ¸¤¤AIá¡¢¡ÖDeepSeek¡×¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¤¬À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¼Ò¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµÌ¾¡¢¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬1·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿··¿AI¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯ R¡Ý1¡×¡Ê°Ê²¼¡¢R¡Ý1¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI o1¡Ê°Ê²¼¡¢o1¡Ë¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¡£¼ÂºÝ¡¢AI¤ÎÀÇ½¤òÂ¬¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëMMLU¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï90.8¡£o1¤Î91.8¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Î¹âÀÇ½¤Ê¤Î¤Ë¤È¤â¤«¤¯¤ª°Â¤¤¡£´ë¶È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï½¾ÎÌ²Ý¶âÊý¼°¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ïo1¤Î¤¿¤Ã¤¿Ìó30Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÁ¶â¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤ËÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£o1¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï·î³Û20¥É¥ë¤Î²Ý¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤·¤«¤âÍøÍÑ²ó¿ôÀ©¸Â¤â¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç¡¢²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡¢¸¡º÷AI¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¥·¥Æ¥£¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï°ìÁ¬¤âÍøÍÑÎÁ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹âÀÇ½¤Ê¤Î¤Ë·ã°Â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎAI¡¢¤½¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÀ¤³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
2023Ç¯7·îÀßÎ©¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI³«È¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸åÈ¯¤Ç¡ÖAIÏ»¾®¸×¡×¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¶¦¤Ë¡ÖÄã¥³¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§Ï©Àþ¤«¤Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊAI³«È¯¤ËÀ®¸ù¡£À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¡£¼Ì¿¿¤ÏDeepSeek¤ÎÁÏÀß¼Ô·óCEO¤ÎÎÂÊ¸Êö»á
¤³¤ì¤Þ¤ÇAI³«È¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¡ÊAI¤Î´Î¤Ç¤¢¤ëÊÑ¿ô¡Ë¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¤½¤ì¤È·×»»¥Ñ¥ï¡¼¤òÁý¤ä¤»¤ÐÁý¤ä¤¹¤Û¤É¸¤¤AI¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³Â§¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤â¥°¡¼¥°¥ë¤âMeta¤â¡¢IT´ë¶È¤ÏÂç¶â¤òÅê»ñ¡£¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ë·×»»¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëGPU¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤«¤¯¡ª¡¡¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ç¤«¤¯¡ª¡×¤È¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿AI¶È³¦¤Ç¡¢¡ÖÀáÌó½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
R¡Ý1¤Î³«È¯¥³¥¹¥È¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¸Å¤¤V3¤ÏÌó560Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8²¯±ß¡Ë¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤ÎAI¤Î³«È¯Èñ¤Î¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Î1¤À¤È¤¤¤¦¡£±¿ÍÑÈñ¤â°Â¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡¢²¿¤«¥¤¥ó¥Á¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤Îµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤Ã¤½¤êÈ¾Æ³ÂÎ¤òÌ©Í¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿......¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿ÏÇ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿¿¼Â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤¬»È¤Ã¤¿à°Â¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯á¤âËÜÊª¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ê³«È¯¼êË¡¤ÎºÆ¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÉ¤¤AI¤ò°Â¤¯ºî¤ë¡¢°Â¤¯»È¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð......à¤Ç¤«¤µá¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿AI³«È¯¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢R¡Ý1ÅÐ¾ì¸å¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î³ô²Á¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¤Ê¤É³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÂçº®Íð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆAI³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤òÍ¢½Ð¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎAI³«È¯¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÃÙ¤é¤»¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊÆ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤ÄAI¤ò³«È¯¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÃæ¹ñÉõ¤¸¹þ¤áÀ¯ºö¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤êµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÄü¤á¤ë¤Ù¤¤«......À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥á¥¬¥È¥óµé¤Î¾×·â¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î°Õ³°¤ÊÍøÍÑË¡
¤³¤¦¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¤³¦¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÁ°¤«¤é¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï2023Ç¯7·îÁÏÀß¤Î¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿AI¡ÖV2¡×¤Ç°ìÌö¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ï¤ê°Â¤µ¡£ÂÐ¹³¤·¤ÆECÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤¬AIÎÁ¶â¤ò97¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤·¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯±¿±Ä¤Î¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤âÃÍ°ú¤¤·¡¢¤Û¤«¤Î´ë¶È¤â¤·¤Ö¤·¤ÖÃÍ²¼¤²......¤È¡¢Ãæ¹ñAI²Á³Ê¶¥Áè¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËºòÇ¯Ëö¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎV3¤âÂçÉ¾È½¡£¹âÀÇ½¤Ê¾å¤ËAI¤ò»È¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¸¡º÷µ¡Ç½¤¬¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ê¤ÉÊÆ¹ñÀ½¤ÎAI¤Ë¤â¥¦¥§¥Ö¸¡º÷µ¡Ç½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢±Ñ¸ìÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÈ´·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÍøÍÑË¡¤ÏÃæ²Ú¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤À¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ê¤ÉÃæ²Ú¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ïº£¤ä°ìÈÌÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¤¾ðÊó¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÙ¤«¤Ê»ÅÍÍ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯½¸¤á¤é¤ì¡¢¤·¤«¤âÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤ò´Þ¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¡×¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î°¸ý¤â¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àí³Õ½ôÅç¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤«¡©¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆþÎÏ¤·¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸«¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ°Ê¾å¤Ë¶²¤¤¤Î¤¬¡¢¥ß¥¹¤ä¼Ò°÷¤Î¥Ç¡¼¥¿»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾ðÊóÏ³±Ì¤Ïà¤¢¤ë¤¢¤ëá¡£¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿ÍÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬Á´À¤³¦¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤«¤ì¤ë......¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥óAI¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÆ¹ñÀ½AI¤Ë¤ÏÆþÎÏ¤·¤¿¾ðÊó¤òµ²±¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê´Å¤¨¤¿µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£»È¤¦¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤ÈÍÑ¿´¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñAI¤Ï¤Ê¤¼Í¥½¨¤Ê¤Î¤«
¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ï°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ç¤â¶Ã¤«¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬ÉÔÊÙ¶¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¶¯¤¤¡£Ãæ¹ñAI¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥É¥¥¤ä¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤ä¡¢¡ÖAI¾®Ï»¸×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë6¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤¬¹âÀÇ½¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ÎAI¤â½ÐÍè¤¬¤¤¤¤¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯°Ê³°¤ÎÃæ¹ñAI¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¿ÈÊ¬¾ÚÈÖ¹æ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÁêÅö¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ï»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÀÇ½¤Îº¹¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥¿¥¹¥¯¤À¤±¤À¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº¹¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ°Â¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë......¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Å¥¾Â¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¸þ¤±¤Ï´ðËÜÌµÎÁ¤À¡£¥ª¡¼¥×¥óAI¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë²Ý¶â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤¬¡¢AI´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤¤¤¤¤ªÃÍÃÊ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤ÎAI´ë¶È¤Ç¤¹¤éÀÖ»ú¤Ê¤Î¤À¡£²Ô¤°¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñAI¶È³¦¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂç¼êIT´ë¶È¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤ËAI¤ò¥»¥Ã¥ÈÇä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢AI¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¡¢Í¢½Ð¤·¤è¤¦
¤½¤³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÖAI½Ð³¤¡×¡ÊAIÍ¢½Ð¡Ë¤À¡£Ãæ¹ñ¿Í¤¬¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³¤³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¡£¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤äË¡¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¡ØTalkie¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤é¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£Îà»÷¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
±¿±Ä´ë¶È¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ë¶È¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Î±¿±Ä´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎMinimax¡£¿È¸µ¤ò±£¤·¤ÆÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤Î¡¢AI¥¥ã¥é¤ÎÍÆ»Ñ¡¦À¼¡¦È¯¸À¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡ØTalkie¡Ù
Ç¤°Õ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤«¤é¼«Í³¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊAI¥¢¥×¥ê¡ØÁ´Ì±ÉñÂæ¡Ù¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÂç¥Ð¥º¥êÃæ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÉÔÅ¬ÀÚÊýÌÌ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬³Æ¼ïSNS¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë......
¡ØTalkie¡Ù¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤Î¥¥ã¥é¤âÀßÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ËÃæ¹ñ¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤À¤Ã¤¿¤éÂç±ê¾åÉ¬»ê¤Ê¤³¤È¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTalkie¡Ù¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥°½¬¶áÊ¿¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î½¬¶áÊ¿¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤éÂ¨¹¤¥Ð¥ó¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸À®¤â½Ð¸½¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÀ¸À®¤µ¤ì¤¿µ¶¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¡ØSynClub¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥æ¡¼¥¶¡¼ËþÂÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎAIÎø¿Í¡¦Í§Ã£¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡×¤È¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¡£ÈþÃËÈþ½÷¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä²»À¼¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï1Æü100Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÁêÅö¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï±¿±Ä¸µ¤ÏHiClub¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ð¥¤¥É¥¥¤Î¥¢¥×¥ê¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢±£¤ìÍ¢½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÆ°²èÀ¸À®¤äÈþ´é¥«¥á¥é¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¶ÈÌ³¤Ë»È¤¨¤ë²»À¼±þÅú¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤éË¡¿Í¸þ¤±¤Þ¤Ç¡¢ITÂç¼ê¤â¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¾®Ï»¸×¤Ë¤âAI½Ð³¤¤Ï¥Ö¡¼¥à¤À¡£
·ãÀï¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿ÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ºî¤ë¥¢¥×¥ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¼õ¤±¤ë¤Î¤«´ª½ê¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê°Â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¸þ¤±¤ÎAI¾¦ÉÊ²èÁü»£±Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWeshopÍ£¾Ý¡×¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤Ç¥Þ¥Í¥¥ó¤ËÉþ¤òÃå¤»¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤ÇÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ë¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÌÇò¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤³°¤ËÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÃæ¹ñ²Á³Ê¤Î2ÇÜ¡¢4¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤ÎÃÍÃÊ¤ÇAI¤òÇä¤í¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢º¾µ½´ë¶È¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃÍÃÊ´¶³Ð¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡¢¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Î²¦Æ»¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤â¡Ö°Â¤±¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤â¸¡±Ü¤È¤«Ãæ¹ñÀ½¤È¤«µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»È¤¦¡×¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â³¤³°Å¸³«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¤ä¤ê¤¹¤®!?¡¡AIÂç¹ñ¡¦Ãæ¹ñ
¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤»¤è¡¢AI½Ð³¤¤Ë¤»¤è¡¢Ãæ¹ñAI¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢°µÅÝÅªàÎÌá¤Ë¤¢¤ë¡£ÊÆ¥Ý¡¼¥ë¥½¥ó¸¦µæ½ê»±²¼¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥Þ¥¯¥í¡¦¥Ý¥í¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×AI¿Íºà¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥óAI¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÆ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë»Ä¤ë¿Íºà¤â¤Ä¤ï¤â¤Î¤¾¤í¤¤¡£ÊÆÃæAI¶¥Áè¤Î¿¿¼Â¤Ï¡¢àÊÆ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÂÐÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¿Íá¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£°µÅÝÅª¤Ê¿Íºà¤Î¿ô¤¬Í¥¤ì¤¿AI¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤´¤í¤´¤í¤¢¤ë¡£¤Þ¤¸¤á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¢Í×Ìó¡¢³°¹ñ¸ìËÝÌõ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ´ÏÀÂåÉ®¤Ê¤É¤Î¤¤¤±¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤´¤í¤´¤í¡£Ãæ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎAI¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÆþÅÞ¿½ÀÁ½ñÂåÉ®AI¡×¡ÖÀÑ¶ËÅªÅÞ°÷¤Î»×ÁÛÊó¹ð½ñ¤ÎÂåÉ®AI¡×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤â......¡£
Âç³ØÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÏÀÊ¸ÂåÉ®AI¡Ê¾å¤Î²èÁü¡Ë¤«¤é¾®³ØÀ¸ÍÑ¤Î³Ø½¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈAI¤Þ¤Ç¡¢AI¤¬¶µ°é¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÆÃÄ§
¤µ¤é¤Ë¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´é¤â²»À¼¤âÂ¾¿Í¤ËÀ®¤êºÑ¤Þ¤·¤Æ¤Î¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢AI¤ËÆüËÜ¸ì¤ÎÈ¿Æü¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¥Þµ»ö¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤âAI¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤ÏÆü¡¹¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊAIÂç¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¤â¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎµ¬À©¤À¡£¹âÀÇ½¤ÊGPU¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ç¤ÏPC¥²¡¼¥à¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Þ¤ÇÍ¢½Ð¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎPC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ËÃæ¹ñ¿ÍÅ¾Çä¥ä¡¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÁû¤®¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÁû¤®¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÌ©Í¢¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òµ¬À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤âµ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
Ìò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¡¢¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤·¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â......¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÃæ¹ñAI¤¬Ç®¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¸ý¹¯ÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿AFP¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡VCG¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡ZUMA Press¡¿¥¢¥Õ¥í