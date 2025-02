世界的ギタリスト、ジェフ・ベックさんを追悼するコンサートが11日に東京・有明アリーナで開催。Charさん、布袋寅泰さん、松本孝弘さんがギターで共演し、観客を魅了しました。

ジェフ・ベックさんは1944年6月24日イギリス・ウエリントン生まれ。エリック・クラプトンさん、ジミー・ペイジさんとともに“世界三大ギタリスト”と称され、数多くのギタリストたちに影響を与え、2023年1月10日に78歳で亡くなりました。

■アンコールで3人が夢の共演

今回、ジェフ・ベックさんの追悼コンサート『A Tribute to Jeff Beck』の日本版『A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band -Rhonda Smith, Anika Nilles, Jimmy Hall & Gary Husband-』が一夜限りで開催。ジェフ・ベックさんのバンドに在籍したメンバーたちをバックに、Charさん、布袋寅泰さん、松本孝弘さんがギターを披露しました。

一番手に登場したCharさんは『レッド・ブーツ』など、二番手の松本さんは『哀しみの恋人達』などの楽曲を披露。三番手の布袋さんは『ピープル・ゲット・レディ』や、Charさんと一緒に『フリーウェイ・ジャム』『ブルー・ウインド』を演奏しました。

最後のアンコールは、Charさん、布袋さん、松本さんがそろって『ゴーイング・ダウン』を披露。全18曲、約2時間のステージを盛り上げました。

布袋さんはMCで、「我々はジェフから教わったスピリットを皆さんと一緒に楽しみたいと思ってここに集まりました。ジェフはいないけれども、ジェフの愛した素晴らしいミュージシャンたちが、本物のジェフの音を届けてくれています。きっと天国のジェフは そこが違うよ なんて笑ってるかもしれない」と語りました。