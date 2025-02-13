Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿Àè¤Ï·³´ÏÁàÎý½ê¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÎµÇÏ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÉÅÚº´¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¦¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¡È¡ª
¡ãÂè113ÏÃ¤Ç¤¹¡£112ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö²¼¼ê¿Í¤Î¼ó¤òº¹¤·½Ð¤»¡×²¼µéÉð»Î¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸·¤·¤¹¤®¤ëÍ×µá¡¡·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÎÁûÆ°¤ËÎµÇÏ¤¬¤â¤é¤·¤¿ËÜ²»¤È¤Ï
¡¡ºäËÜÎµÇÏ¤Î´ñÀ×¤ÎÀ¸³¶¤ò¡Ö¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡×¤ÎÎë¥ÎÌÚ¥æ¥¦¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡×¤Ï³Ö½µ¤Ç¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡Ê1ÏÃÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£¡¡1´¬¡Á10´¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤½¤·¤Æ11´¬¤¬2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¡£
¡¡¤³¤ÎÂ³¤¡Ê114ÏÃ¡Ë¤ÏËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ2/20¹æ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Â³¤¤Ï2·î27Æü¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ÊÇÏÎËÂÀÏº,Îë¥ÎÌÚ ¥æ¥¦¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë