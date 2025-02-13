¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡Ö2014Ç¯¤è¤êÁ°¤Î¹ñ¶¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¡×ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±
¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤¬Ê»¹ç¤µ¤ì¤¿2014Ç¯¤è¤êÁ°¤Î¹ñ¶¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¡×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±
¡Ö2014Ç¯¤è¤êÁ°¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ¶¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁè¤òÄ¹°ú¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ì¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤À¡×
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï12Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤òÏÃ¤·¹ç¤¦´Ø·¸¹ñ¤Î²ñ¹ç¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬´õË¾¤¹¤ëNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ç¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£
ÄäÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿ºÝ¤ËÊ¿ÏÂ°Ý»ýÉôÂâ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖNATO¤ÎÏÈÁÈ¤ß°Ê³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£