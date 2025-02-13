¡ÖÆ°¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡×µð¿Í°éÀ®1°Ì¡¦ºäËÜÃ£Ìé¡¡¾®ÎÓÀ¿»Ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡È¼«Ê¬¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÌÜ»Ø¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè3¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ(12Æü¡¢µÜºê)
2·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í°éÀ®1°Ì¡¦ºäËÜÃ£ÌéÁª¼ê¡£¥¥ã¥ó¥×Á°¤Èº£¤Î¿´¶¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀèÇÚ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡×¤È¼Â¤ê¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÇÚ¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºäËÜÁª¼ê¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤â¾®ÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤¤¤É¤·¤Ã¤È¹½¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢Æ°¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤êÌó2½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥Þ¥Í¤·¤Æ½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£