Photo: Adobe Stock

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÏÂç¥­¥é¥¤¡Ä¡×¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¶å¶å¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥¯¤Ê·×»»¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿·´©¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤ò²òÌÀ¤·¤¿°ìºý¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ü¤ê·×»»¥Æ¥¯¡×¤òÃÎ¤ì¤ëËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£

Â­¤·»»¤Ï¡¢»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÅÝ

7¡Ü2¡á9
13¡Ü22¡á35

¡¡¤³¤ó¤ÊÂ­¤·»»¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤¿¤ÀÂ­¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Å»»¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

77¡Ü19

¡Ö¤¦¤Ã¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Â­¤·¤Æ10¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤ó¤Ê·×»»¤Î¤È¤­¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ï¾åµ­¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ê2¥±¥¿¤ÎÂ­¤·»»¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ê¤é¥é¥¯¥é¥¯

¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£

¡Ú¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡Û
1 ¤Þ¤ë¤á¤Æ¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¡×½Ð¤¹
2 Åú¤¨¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë

¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÌäÂê¡§77¡Ü19¡á¡©

¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤á¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤¦¤¸¤Ï¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

¡¡º£²ó¤Ï19¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê20¡×¤ËÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

77¡Ü19
¢Í77¡Ü20¡¡¡Ê»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ19¤ò20¤Ë¤¹¤ë¡Ë

¡¡´ÊÃ±¤½¤¦¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢20¤À¤È¸·Ì©¤Ë¤Ï¡ÖÂ­¤·¤¹¤®¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸å¤«¤é1¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢Í77¡Ü20¡¡¡Ê»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ19¤ò20¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢1¤òÂ­¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¢Í77¡Ü20¡Ý1

¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢º¸¤«¤é½ç¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢Í77¡Ü20¡Ý1¡¡º¸¤«¤é½ç¤Ë·×»»¤¹¤ë
¡á97¡Ý1
¡á96

¡¡¤Û¤é¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ÌÌÅÝ¤½¤¦¤Ê·×»»¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¡¡¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢19¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤Ç¤Þ¤ë¤á¤Æ20¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤Î20¤òÂ­¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢1¤òÂ¿¤¯Â­¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å¤«¤é1¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£

¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ·ë¹½¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ç·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Â­¤·»»¤Ï¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈµÞ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·×»»¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£

¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢·×»»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×

¡¡¤³¤Î¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ô»ú¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿ô»ú¤â¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤òÅÅÂî¤Çµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢

­¡¤Þ¤º¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤êÊý¸þÀ­¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢
­¢·×»»¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤òÄ´À°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦

¡¡¤Î¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö­¡¤¶¤Ã¤¯¤êÊý¸þ¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¡¡¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤°ìÎ®¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¡×¤Ï¿ô»ú¤Ë²¿¤Î¹©É×¤â¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ·âÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£

¡¡¿ô»ú¤ò°·¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ÊËÜµ­»ö¤Ï¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸¡¦²ÃÉ®¡¦Ä´À°¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë