¡Ú¡Ö77¡Ü19¡×¤ÎÅú¤¨¡¢2ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡©¡Û½Ö»þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï±Ê±ó¤Ë¡ÈÆóÎ®¡É¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¹¤´¤¤¹Í¤¨Êý¡É
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÏÂç¥¥é¥¤¡Ä¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¶å¶å¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥¯¤Ê·×»»¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿·´©¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤ò²òÌÀ¤·¤¿°ìºý¡£¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ü¤ê·×»»¥Æ¥¯¡×¤òÃÎ¤ì¤ëËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¤È¤é¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Â¤·»»¤Ï¡¢»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÅÝ
13¡Ü22¡á35
¡¡¤³¤ó¤ÊÂ¤·»»¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤¿¤ÀÂ¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Å»»¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Ã¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Â¤·¤Æ10¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê·×»»¤Î¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ï¾åµ¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ê2¥±¥¿¤ÎÂ¤·»»¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ê¤é¥é¥¯¥é¥¯
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
1 ¤Þ¤ë¤á¤Æ¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¡×½Ð¤¹
2 Åú¤¨¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤á¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤¦¤¸¤Ï¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï19¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê20¡×¤ËÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Í77¡Ü20¡¡¡Ê»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ19¤ò20¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¡¡´ÊÃ±¤½¤¦¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢20¤À¤È¸·Ì©¤Ë¤Ï¡ÖÂ¤·¤¹¤®¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸å¤«¤é1¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢Í77¡Ü20¡Ý1
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢º¸¤«¤é½ç¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡á97¡Ý1
¡á96
¡¡¤Û¤é¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ÌÌÅÝ¤½¤¦¤Ê·×»»¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢19¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤Ç¤Þ¤ë¤á¤Æ20¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤Î20¤òÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢1¤òÂ¿¤¯Â¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å¤«¤é1¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ·ë¹½¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ç·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë·×»»¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤·»»¤Ï¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈµÞ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·×»»¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢·×»»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê»»¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ô»ú¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿ô»ú¤â¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤òÅÅÂî¤Çµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
¢·×»»¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤òÄ´À°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¤Î¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¡¤¶¤Ã¤¯¤êÊý¸þ¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤°ìÎ®¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¿Í¡×¤Ï¿ô»ú¤Ë²¿¤Î¹©É×¤â¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ·âÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ô»ú¤ò°·¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Ö¿ô»ú¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸¡¦²ÃÉ®¡¦Ä´À°¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë