±ü¤æ¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é

¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î±ü¤æ¤¤¡Ê25¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

±ü¤Ï¡ÖX¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¹¥­¥Ë¡¼¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¹¤­¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èþ¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÎºÝÎ©¤Ä¥¹¥­¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£¸ª¤ò¥Á¥é¥ê¤ÈÏª½Ð¤·¤¿Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½÷À­¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥­¥Ë¡¼¤¤¤¤¤Í¡¡µÓ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤ó¡Á¹¥¤­¡ª¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤è¤Í¤¨¤¨¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤­¤ì¤¤¤Ç¥É¥­¥É¥­¤¹¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£