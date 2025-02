YouTubeのニール・モーハンCEOが2025年2月11日に、20周年の節目を迎えたYouTubeに関する年次書簡を公開しました。その中でモーハンCEOは、アメリカではスマートフォンに代わってテレビがYouTubeの視聴に使う主なデバイスになっており、「今やテレビを見るということはYouTubeを見ることを意味している」と指摘しました。From the YouTube CEO: Our big bets for 2025 - YouTube Blog

https://blog.youtube/inside-youtube/our-big-bets-for-2025/YouTube is now even bigger on TVs than phones | The Vergehttps://www.theverge.com/news/609684/youtube-bigger-tvs-phones-streamingYouTube TV Viewing Overtakes Mobile Viewing, CEO Neal Mohan Sayshttps://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/youtube-tv-viewing-overtakes-mobile-ceo-neal-mohan-1236132074/モーハンCEOによると、YouTubeのユーザーは平均して1日に10億時間以上のYouTubeコンテンツをテレビで再生しており、アメリカではテレビがYouTubeの視聴に使う主要デバイスになりつつあるとのこと。YouTubeは2024年にテレビ向けYouTubeアプリのレイアウトを変更し、画面の左側で映像を再生しつつ右側に動画のコメントや説明欄を表示できるようにしました。また、リモコンで動画シリーズを手軽に切り替える「シーズン」機能も追加されているほか、クリエイターがゲームやイベントにリアルタイムでコメンタリーや解説を加えることができる「Watch With」機能も試験的に導入されました。「YouTube TV」がNetflixのような「没入感の高いUI」に刷新 - GIGAZINEこれに合わせて、テレビで視聴することを念頭に置いた大画面向けのコンテンツを制作するYouTubeクリエイターが増えている一方、ユーザーは縦長の短編動画などのモバイル向けコンテンツも引き続きテレビで楽しんでいます。モーハンCEOは「ますます多くの人にとって、テレビを見るということはYouTubeを見ることを意味しています。しかし、『新しいテレビ』は『古いテレビ』とは似ていません。YouTubeはインタラクティブであり、人々がこれまで愛してきたスポーツ番組、シットコム(シチュエーション・コメディ)、トークショー番組だけでなく、ショートムービーやポッドキャスト、ライブ配信などもテレビで視聴されています」と述べました。モーハンCEOはまた、「YouTubeは文化の中心地であり続ける」と題したセクションで、2024年の大統領選挙の選挙日には4500万人のアメリカ人が選挙関連のコンテンツを視聴したことや、トランプ大統領のインタビューや対立候補であるカマラ・ハリス氏をフィーチャーした動画がYouTubeで成功を収めたことを指摘しています。加えて、発表によると吹き替え音声付きの動画の総視聴時間の40%は吹き替え言語で再生されているとのこと。YouTubeは2024年に、クリエイターがボタンをクリックするだけで動画を複数の言語に翻訳できる「自動吹き替え機能」もリリースしています。YouTubeが「英語から日本語」などの翻訳された音声トラックを生成する自動吹き替え機能をリリース - GIGAZINEモーハンCEOは次の20年に向けた意気込みとして、「YouTubeが20年にわたって人々の創作、学習、つながりなどを支えてきたことは驚くべきことです。私たちは新たな章に踏み出すにあたり、クリエイターを支援し、コミュニティを育み、世界中の人々が視聴し、聴き、つながる方法を再定義し続けることに全力で取り組んでいます」と述べました。