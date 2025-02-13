¡Öµã¤±¤Ð¾¡¤Á¤«¡©¡×»Å»ö¤È²È»ö¤Ç¸Â³¦¤ÎºÊ¤ò¸ÀÍÕÀÕ¤á¤¹¤ëÉ×¡£¤·¤«¤·¡Ú¥×¥ë¥ë¡Û¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤ÆÉ×¤¬À®ÇÔ¡ª¢ÍÉ×¤Î·ù¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½è
²ÈÂ²¤ò»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¤ªÊÛÅö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡Û
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÉ×¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Û
É×¤¬ÎÁÍý¤ä¤ªÊÛÅö¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÅØÎÏ¤ä»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎÁÍý¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë¡Û
Èà¤Î¸ÀÍÕ¤äÈ¿±þ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡Ö²¿¤«¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î¹¥¤ß¤âÍý²ò¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹¤²¤ëÅØÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ×ÉØ¤Ç¤Î²ò·è¤ò¡Û
¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÉ×¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ×¤¬¡Øµã¤±¤Ð¾¡¤Á¤«¡©¡Ù¤È¸ÀÍÕÀÕ¤á¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¯¸À¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ë¥ë¤ÈµÁÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿µÁÊì¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÉ×¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²þÁ±¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬¡¢¤è¤êË¤«¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯ÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡Û
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÉ×¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Û
É×¤¬ÎÁÍý¤ä¤ªÊÛÅö¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÅØÎÏ¤ä»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎÁÍý¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤Î¸ÀÍÕ¤äÈ¿±þ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡Ö²¿¤«¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î¹¥¤ß¤âÍý²ò¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹¤²¤ëÅØÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ×ÉØ¤Ç¤Î²ò·è¤ò¡Û
¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÉ×¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ×¤¬¡Øµã¤±¤Ð¾¡¤Á¤«¡©¡Ù¤È¸ÀÍÕÀÕ¤á¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¯¸À¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ë¥ë¤ÈµÁÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿µÁÊì¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÉ×¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²þÁ±¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬¡¢¤è¤êË¤«¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯ÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë