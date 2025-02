JO1の河野純喜が、3月20日に全国公開される実写映画『白雪姫』にて、ジョナサン役のプレミアム吹替版声優に決定した。プレミアム吹替とは、一流の演技力と歌唱力を兼ね備えた豪華キャストが集結した“日本語吹替版作品”のこと。本作は、『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』の作曲家による新曲も含めた『白雪姫』の新たなミュージカル版となっている。

(関連:【動画あり】河野 純喜のソロ歌唱で楽しむJO1「無限大」)

河野が吹替を担当するジョナサンは、どんな逆境にも前向きで、白雪姫を勇気づける彼女の運命の人。河野のまっすぐな性格がジョナサンに通ずる部分があり、今回の起用に繋がった。では、河野の持つまっすぐさとは何なのか。オーディション時代から変わらないひたむきな努力を振り返り、声を武器に広げていくであろう今後の活動への期待を記していきたい。

河野のまっすぐさは、歌が大好きだという想いと、夢を叶えられる喜びに表れているように見える。今でこそ、JO1のメインボーカルを担う河野だが、デビュー前は歌のレッスンを受けたことのない未経験の状態だった。それでも、「歌手としてデビューしたい」という想いは人一倍強かったように思える。オーディション当時の河野は大学4年生で、就職活動の真っ最中でもあった。以前から歌を仕事にしたいとは思っていたものの、「今からレッスンを受け始めるのは遅い」と自分の気持ちに蓋をしてしまっていたそう。しかし、就職活動での自己分析をきっかけに「自分がやりたいことをどんな形であってもできる人生がいい」と思い、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に参加し、大手企業からの内定を辞退してまで、夢を追いかける決意をしたのだ。

河野は、オーディション初期から存在感をあらわにしていたひとり。高い歌唱力に加え、「誰よりも歌うことが好き」という純粋な気持ちが、多くの視聴者の気持ちを動かした。特に目に見えて成長したのはダンスだ。番組内で大きくフォーカスされることはあまりなかったが、オーディション初期から比べると見違えるような変化を遂げている。見えないところでたくさんの努力を積み重ねたのだろう。

そして河野はサバイバルオーディションを勝ち抜き、JO1としてデビューを果たす。もともと持っているまっすぐな気持ちは、デビューしてからも変わることはなかった。2021年12月24日にJO1の公式YouTubeチャンネルで公開された「[PROCESS JO1] EP.26 2020→2021 The process of dances till the beginning of “open the door”」では「今夢の道に立ってるだけ。ただそれだけなんで、もう何でも楽しいっす」と、夢を追える喜びをまっすぐメンバーに伝えている。さらに、2023年11月24日に開催された『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』では、京セラドーム大阪でアルバイトをしていた時期の想いを明かした。警備員アルバイトとしてライブ会場にいるとき、「なんで俺がここに立てへんねん」と思っていたそう。「悔しくて、でも立てました」と素直な気持ちを伝えると、会場は温かい拍手で包まれた。夢を叶えられない悔しさと、夢を叶えられた喜びの両方を経験し、自分の想いを一生懸命まっすぐに届けてくれるからこそ、もっと河野を応援したくなるのかもしれない。

そんな河野は、今や歌でJO1を引っ張る存在。河野の歌声の特徴は、パワフルボイスとも呼ばれる力強さと、綺麗に響く高音だ。「WHERE DO WE GO」では、キーとなる〈堂々と歩き出そう〉のパートを担当。躍動感溢れる河野の歌声が、背中を押してくれる。かと思えば、「Lemon Candy」や「Mad In Love」といったラブソングでは優しく甘い歌声を披露し、「Gradation」や「Romance」などのバラードでは美しいロングトーンを奏でる。曲調によって表情が変わる河野の歌声からは、歌うことが大好きなのだという想いを存分に感じられるはずだ。

歌を仕事にしたいと思いながらも、諦めの日々を過ごした過去を持つ河野。しかし今、JO1で数々の夢を叶えている。その夢の途中で、映画『白雪姫』のプレミアム吹替版声優という新たなチャンスを掴み取った。『白雪姫』の監督からは、「歌にセリフに河野さんが持っているものを存分に発揮して、このキャラクターをより魅力的なものにしてもらえれば」(※1)と期待もされている。歌うことが大好きで誰よりもまっすぐな心を持つ河野にとって、これは貴重な経験となるだろう。

ジョナサンは、白雪姫を勇気づける存在。河野のこれまでの経験とこれからの活躍は、多くの人々を勇気づけるに違いない。自身が磨き続けてきた声で、たくさんの扉を開いていってほしい。夢を持ち続けるパワーほど、人を突き動かすものはないのだから。

※1:https://www.disney.co.jp/movie/snowwhite-movie/news/20250207_02

(文=鈴木敦美)