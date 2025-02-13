ºå¿À¡¦¹â¶¶¡¡Éü³è¤ØÂè°ìÊâ¡¡º¸ÏÓ¼ê½Ñ¸å½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö½çÄ´¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡×
¡¡¡Öºå¿À£²·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¶ñ»ÖÀî¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼õ¤±¤¿º¸ÏÓ¤Î¼ê½Ñ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅòÀõ¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÌó£¶£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¸å¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ£±£°µå¤òÅê¤¸¤¿¡£Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï´°Á´Éü³è¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹â¶¶¤¬½çÄ´¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä´À°¡££±·î¤Î¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë´¶³Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡£¡Ê¤¤¤¤´¶³Ð¤Î¡Ë³ÎÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î£±£±Æü¡¦¹ÅçÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç£±£°£²£µÆü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡££´¾¡£±ÇÔ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹üÆâ°ÛÊª½üµî½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£