¡Ú¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Û¥Í¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡ÉðË¡ßÊ¡±Ê»Õ¤Ç½Å¾Þ½éV¤À¡ªÉðË¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Í¡×
¡¡¡ÖÂè59²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡×¤ÏG1¡¦4¾¡¤ÎÌ¾ÌÆ¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¤ÎÈ¾Äï¥Í¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬·ªÅìºäÏ©¤Ç³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡G1¡¦4¾¡¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¤ÎÈ¾Äï¥Í¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¤½¤Î·ìÅý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉðË¡ßÊ¡±Ê±¹¼Ë¤È·È¤ï¤ë¿Í¤â¹ë²Ú¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¡ÊºäÏ©4F52ÉÃ4¡Ë¤Ç½é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿°È¾å¤Ï¡ÖÁ°Áö¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡±Ê±¹¼Ë¤Ï¤¤¤¤ÇÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£Ê¡±Ê»Õ¤â¡Ö¾è¤êÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÄÉ¤¤¤âºäÏ©Ã±Áö¤Ç4F55ÉÃ2¡Á1F12ÉÃ7¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÅö³º½µ¤Ï·Ú¤á¤Ë¡£º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£·ìÅýÅª¤Ë¼ã¶ð¤Î´Ö¤ÏÇÏÂÎ¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢»Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÌÆÇÏ¤ß¤¿¤¤¤ËÀþ¤¬ºÙ¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀè¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¶ÚÆù¤Î¼Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¤è¤ê¼Ç¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¿·ÇÏÀï¤âÄ´¶µ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¤¤¤Áö¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Ç°ìÈ¯²óÅú¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£