ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬ÇÏÆù¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÇÏÎÏÁ´³«¡¡¼«Ëý¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤ËÂ¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼·Ù²ü¡Ö¼Á¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼3A¡Ë¤Î¼ÂÀï·Á¼°½éÅÐÈÄ¤Ë¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¿Ø¤â¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£µå¼ï¤ò¸«È´¤¯ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡©¡×¡Ö¤¤¤ä°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£¥é¥¤¥ÖBP½éÅÐÈÄ¤Ï°ÂÂÇÀ1ËÜ¤â¡¢25µåÃæ12µå¤¬¥Ü¡¼¥ë¡£À©µå¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤Ï·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4µåÅê¤¸¤¿Ëâµå¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢3µå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µð¿Í¡¦¿¿ÅÄÍµµ®¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï±¦ÏÓ¤ò¶¯Å¨¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤òÅê¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÆñ¤·¤¤µå¡£½Å¤½¤¦¤Êµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Á¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£½é¸«¤ÎÂÇ¼Ô¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¹¶Î¬¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÏÁý¤¹¡£ÂÐÀï¤·¤¿¹â»û¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖË¥¤¤ÌÜ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Ìµ²óÅ¾¤ÇÍè¤¿¡£ÍÉ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÉÔ´·¤ì¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢À©µåÆñ¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò³Î¿®¡£µß±ç¿Ø¤Î°ì³Ñ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤â¤Þ¤¿¡¢Ä´À°ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÐÈÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤ÏÆ°¤¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¤²¤ë¤À¤±¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÍèÆü¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÊÑ²½¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë°ìÉÊ¤È¤â½Ð¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åê¼ê²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿ÇÏÆù¥æ¥Ã¥±¤À¡£¡ÖÇÏÆù¤âÀ¸Æù¤â½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤±¤É¡¢¶Ì»Ò¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£ÇÏÆù¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÇÈèÏ«²óÉü¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÇÏÆù¥æ¥Ã¥±¤Î·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤Ç¤«¡¢¹â»û¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëµå¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¹¥Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Í¥ë¥½¥ó¤¬¡¢É¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë
¡¡¢ãºå¿À½õ¤Ã¿Í¹¥Êª¥¢¥é¥«¥ë¥È¢ä
¡¡¡ù¥ï¥ËÆù¡¡90Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢89Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿»þ¤ÎÍèÆü²ñ¸«¤Ç¹¥Êª¤ò¡Ö¥ï¥Ë¤ÎÆù¡×¤ÈÅú¤¨¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ËÃË¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡ù¥é¡¼¥á¥ó¡¡10¡Á19Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¤Ç¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄÁ°Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¡£15Ç¯¤Ë¤ÏËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦ÌðÌîà¢Âç»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÈÂ¼²È¤¬¥¤¥Á¥Ð¥ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ùµíÐ§¡¡09Ç¯¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¼¥ë¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤ËµÈÌî²È¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¥Þ¡¼¥È¥ó¤ÏÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Î11Ç¯1·î¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥è¥·¥Î¥ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É°¦Ãå¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¢§ºå¿À°ÂÆ£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¡¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤Ï¤¤ç¤¦¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ê¤é¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ë¤â·è¤áµå¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¢§ºå¿ÀºäËÜ¡Ê¥Í¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤ÇÊá¼êÌò¤òÌ³¤á¡Ë¹Ó¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤ÎÊÑ²½¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£