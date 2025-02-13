¡Ú¥µ¥¦¥¸C¥Ç¡¼¹ñÆâºÇ½ªÄÉ¤¤¡ÛÄÉ¤Ã¤Æ¤Ò¤È¸À
¡¡¡Ú¥Í¥ª¥à¥¿¡¼¥ÕC¡Û
¡¡¥¥é¡¼¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¡CW¥³¡¼¥¹4F54ÉÃ2¡Á1F11ÉÃ2¡ÊÀÆÆ£¿ò»Õ¡Ë¾¯¤·¶¯¤á¤°¤é¤¤¡£ÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç1ËÜ¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£³¤³°´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í¢Á÷¤ÏÂç¾æÉ×¡£
¡¡¡Ú¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥Í¡¡ºäÏ©4F53ÉÃ3¡Á1F12ÉÃ2¡ÊÀ¶¿åÎ¼½õ¼ê¡Ë¸µ¡¹¡¢Æ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç»þ·×¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤ë¡£½Ð¹ñÄ¾Á°¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡¡Ú¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û
¡¡¥·¥ó¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¡ºäÏ©4F54ÉÃ8¡Á1F12ÉÃ0¡ÊÀ¶¿åÎ¼½õ¼ê¡ËÀè½µ¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¡£³Ú¤ËÆ°¤±¤ÆÂ©¸¯¤¤¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥À¡¼¥È¤Ç¤â¡£
¡¡¥ß¥¹¥È¥ì¥¹¡¡ºäÏ©4F54ÉÃ5¡Á1F12ÉÃ2¡Ê²¬½õ¼ê¡Ë¤ä¤ê²á¤®¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸¡±Ö´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÇÏ¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ú1351¥¿¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û
¡¡¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¡¥Ý¥ê¥È¥é¥Ã¥¯»þ·×ÉÔÌÀ¡Ê¿¼»³»Õ¡ËÀè½µ¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µ¤ÏÍ¢Á÷¤â¤¢¤ë¤·Èè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Æ°¤¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥ººäÏ©4F53ÉÃ2¡Á1F12ÉÃ6¡ÊÍ§Æ»½õ¼ê¡Ë54ÉÃ¤òÀÚ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤ëÄøÅÙ¡£¶¥ÇÏ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤¬¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£BC¥Þ¥¤¥ë¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¡£