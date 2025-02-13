エバートンvsリバプール スタメン発表
[2.12 プレミアリーグ第15節](グディソン パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 31 アスミール・ベゴビッチ
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 42 ティム・イロエグブナム
MF 83 I. Heath
FW 11 ジャック・ハリソン
FW 67 M. Sherif
監督
デイビッド・モイーズ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
※28:30開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 31 アスミール・ベゴビッチ
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 42 ティム・イロエグブナム
MF 83 I. Heath
FW 11 ジャック・ハリソン
FW 67 M. Sherif
監督
デイビッド・モイーズ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります