¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡½÷¿À¤Ë¥¥å¥ó¡ÛÌçÅÄÛÙ¡¡»Õ¾¢¤ÈÆó¿Í»°µÓàµ¤¹ç¤Î²Ã¸ºá³Ø¤Ö
¡¡ÌçÅÄÛÙ¡Ê24¡á¹áÀî¡Ë¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²Àï¡£½é¤á¤ÆÂçÉñÂæ¤Î¶õµ¤¤Î°ìÃ¼¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¿´¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½Ð¾ì¼Âà¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤±¤É¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½Ð¾ì¤Î12¿Í¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯6¥«·î¡¢273ÁöÌÜ¤Çµó¤²¤¿¿å¿Àº×¡£¡Ö1Ãå¤ò³Í¤ë¤Þ¤Ç¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¤¿Í¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤Î¡È¤É¤¦¤·¤¿¤é¡É¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Îº¬À¤òÈ¯´ø¡£»Õ¾¢¤ÎÃæÅÄ¸µÂÙ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Ü¡¼¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢½ù¡¹¤ËÀ®ÀÓ¤â¾å¾º¡£24Ç¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨3.16¤«¤é25Ç¯Á°´ü¤Ï4.73¤ÈÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤À1Ãå¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤È¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Èµ¤¹ç¤Î²Ã¸º¡É¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¡×¡£³Ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¸þ¤¹ç¤¦É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£Æü¿Ê·îÊâ¤À¡£
¡¡¡þÌçÅÄ¡¡ÛÙ¡Ê¤«¤É¤¿¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¹áÀî»ÙÉô½êÂ°¤Î130´üÀ¸¡£22Ç¯5·î16Æü¤Ë¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯11·î9Æü¤Ë¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç½é1Ãå¡£Æ±´ü¤ÏÆ£¸¶ÀçÆó¡¢À¾´ÝÐÒÂÀÏ¯¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë55¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥²¡¼¥à¤ÈÎÁÍý¡£