ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Åê¼êÉüµ¢¤Ï¡È¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡É¤Ø¡¡OPÀï¡õÅìµþ³«Ëë¤ÏÅÐÈÄ¤»¤º¡Ä»Ø´ø´±¶¯Ä´
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¡£11·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅðÎÝ¤ÎºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åê¼êÉüµ¢¤Ï³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç18Æü¡¢19Æü¤Ë³«Ëë¥«¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ÊÁ°»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÏÅìµþ¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤ÄÆþ¤ë¤«¤âÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¤Ï²æ¡¹¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢¡ÊÂçÃ«¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë»ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë