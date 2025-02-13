¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï£°¡¥£±£³¡ó°Â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£°¡¥£±£³¡ó°Â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£°¡¥£±£³¡ó°Â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ 2025Ç¯2·î13Æü 3»þ56Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á2928.70¡Ê-3.90¡¡-0.13%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£¹£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü ²¤½£³ô¡¡½ªÃÍ¡¡Â·¤Ã¤Æ¾å¾º ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¡¡ÊÆ£Ã£Ð£É¤ÇÇä¤ê¶¯¤á¤ë¡¡Íø²¼¤²´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¸åÂà¡¡Ç¯Æâ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Î¸«Êý¤â¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×