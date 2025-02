HANAが、2月15日より全国放映される『ボディメンテ』の新TVCM『THE DAY. オーディション』篇に出演する。

大塚製薬が販売する『ボディメンテ』は、“THE DAY. 仕上げよう、その日のために。”というキーメッセージのもと、どうしても外せない大切な日である“THE DAY.”に向けて日頃から体調管理を心がける人の健康をサポートする企画を2023年より実施している。

その第3弾として、1月14日にBMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション『No No Girls』とのコラボレーション企画『ボディメンテ×No No Girls THE DAY. キャンペーン』が発表された。その新たな試みとしてコラボレーションCMのオンエアが決定し、HANAは本CMにてTVCM初出演を果たす。また、本CMにはHANAのプレデビュー曲「Drop」が使用され、『No No Girls』でのレッスンや最終審査の様子を含んだ映像となっている。

本CMでは、俳優の石川瑠華が主人公を演じ、期待と不安が入り混じりながら挑む就職活動を舞台に展開。それでも前を向き挑戦し続ける就活生の姿を、これまで幾度も“No”を突きつけられながらも、デビューという夢を追い続ける『No No Girls』と重ね合わせたという。また、プロデューサーのちゃんみながナレーションを担当し、1歩ずつ前に進んでいく就活生と『No No Girls』参加者たちの日々を「信じられる自分でいるために、何度も練習する。体調管理もする。自分のお守りは、自分だから」という台詞で背中を押している。

撮影時には、『No No Girls』のオーディション会場で数々の困難を乗り越えながら夢を掴もうとする参加者たちのひたむきな姿に密着。練習風景では、体調管理のために『ボディメンテ』を飲みながら懸命にダンスの稽古を重ねる様子を捉え、大切な審査に向かう参加者たちに寄り添いながら撮影は進んだ。最終審査の舞台裏では仲間と円陣を組み、緊張と高揚感が入り混じる表情でステージへと向かう参加者たちの様子も収められている。

さらに、店頭で『ボディメンテ ドリンク』または『ボディメンテ ゼリー』購入すると『THE DAY. オリジナルトレカ』がプレゼントされる『ボディメンテ×HANA THE DAY. キャンペーン』を実施。第1弾は3月下旬、第2弾は4月上旬からのスタートが予定されている。

加えて、大塚製薬の公式通販『オオツカ・プラスワン』内の特設ページにて『乳酸菌B240タブレット』を購入すると、『オオツカ・プラスワン×HANA THE DAY. キャンペーンオリジナルホログラムトレカ』(3枚1組)がプレゼントされることも決定。特設ページは3月24日10時よりオープン予定とのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)