『No No Girls』HANAメンバーがTVCM初出演！ボディメンテ新コラボCM映像4種が一挙公開

■デビューが決定した7人組ガールズグループ・HANAがコラボした限定トレカがもらえるキャンペーンも!

“ボディメンテ”と『No No Girls』のコラボレーション企画『ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン』のあらたな試みとして、新TVCM『THE DAY. オーディション』篇のオンエアが2月15日より全国でスタートとなる。

『No No Girls』は、2024年10月の開始からSNSを中心に大きなムーブメントを起こし、2025年1月11日にKアリーナ横浜にて行われた最終審査『No No Girls THE FINAL』での圧倒的なパフォーマンスは、オーディションが終了した今もなお多くの人の心に残り続けている。

本CMでは、俳優の石川瑠華が主人公を演じ、期待と不安が入り混じりながら挑む就職活動を舞台に展開。それでも前を向き、挑戦し続ける就活生の姿を、これまで幾度も「No」を突きつけられながらも、デビューという夢を追い続けるNo No Girlsたちと重ね合わせた。

就活生がリクルートスーツに身を包み、グループディスカッションに挑む真剣な姿。面接で自分の想いを懸命に伝えようと緊張が走る瞬間。『No No Girls』の審査ステージで全力で自分を表現する候補者たち。そんな一人ひとりの挑戦の日々に焦点を当て、目標に向かって挑戦し続ける彼女たちの、どうしても外せない大切な日「THE DAY.」に向けた物語を描いた。

そして、プロデューサー・ちゃんみながオーディションで候補者に贈る力強く前向きな言葉は、挑戦を続ける就活生の背中を押す。本CMでは、ちゃんみなの心揺さぶるメッセージにより、一歩ずつ前に進んでいく就活生とNo No Girlsたちの日々を、「信じられる自分でいるために、何度も練習する。体調管理もする。自分のお守りは、自分だから」のナレーションとともに表現した。

また、店頭で“ボディメンテ ドリンク”4本、または“ボディメンテ”ボディメンテ ゼリー”2袋を購入すると、“ボディメンテ”とデビューが決定した7人組ガールズグループ・HANAがコラボした「THE DAY.」オリジナルトレカを1枚プレゼント。各7種(メンバーソロカット7種)ランダムで、数量限定でなくなり次第終了。キャンペーン期間は、第1弾が3月下旬、第2弾が4月上旬となる。

さらに、大塚製薬の公式通販「オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン特設ページ」(3月24日10時開設)にて、乳酸菌B240タブレットを購入すると、オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン限定オリジナルホログラムトレカ(3枚1組)をプレゼント。こちらも、各7種(メンバーソロカット7種)ランダムで、数量限定でなくなり次第終了。詳しくはキャンペーンサイトをチェックしよう。

キャンペーンサイト

https://www.otsuka.co.jp/bdm/theday/

『No No Girls』番組サイト

https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo