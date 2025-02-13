¥Û¥ó¥ÀÆü»º¡¢·Ð±ÄÅý¹çÅ±²ó·èÄê¤Ø¡¡ºÆ·úºö¤Ç·èÎö¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬¾ÇÅÀ
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï13Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼èÄùÌò²ñ¤ò³«¤¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ¤ÎÅ±²ó¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤ë¡£¸á¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£Æü»ººÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Î¹çÍý²½ºö¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤¬·èÎö¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç·¿ºÆÊÔ¹½ÁÛ¤Ï¡¢¶¨µÄÆþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤«¤é2¥«·îÂ¤é¤º¤ÇÇò»æ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï13Æü¸á¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2024Ç¯4¡Á12·î´ü·è»»¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¡£Åý¹çÅ±²ó¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äº£¸å¤ÎÄó·ÈÀïÎ¬¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åý¹ç¶¨µÄ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ë°ìÊý¡¢Æü»º¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤Î»°É©¼«Æ°¼Ö¤ò´Þ¤à3¼Ò¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ÏÂ³¤±¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£