BUMP OF CHICKENの最新音楽映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した、2月13日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」において、計2.5万枚(本作はBDのみの発売)を売り上げ、通算6作目の1位獲得となった。本作は、2008年に開催されたツアー『ホームシック衛星』のリバイバル公演として、バンド結成28周年の記念日からスタートした全国アリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024』の映像作品。本編には、ツアーファイナルとなった有明アリーナ公演1日目の模様が収録されている。DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2025年2月17日付:集計期間:2025年2月3日〜9日)>