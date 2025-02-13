24Ç¯À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¥¿¥¤¤Î¥í¡¼¥ì¥ë¥ê¥Ð¡¼¤¬¥µ¥¦¥¸C²óÈò¡¡Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉCÄ¾¹Ô
¡¡ºòÇ¯3·î30Æü¤Î¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò8ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ÇÀ©¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê22Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¢¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤¿¥í¡¼¥ì¥ë¥ê¥Ð¡¼¡Ê²´7¡áUAE¡¢B¡¦¥·¡¼¥Þ¡¼±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥ó¥È¥¥¥ß¥¹¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤¬Æ±¥ì¡¼¥¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡12Æü¡¢¥É¥Ð¥¤¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¥·¡¼¥Þ¡¼»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£Ä´¶µÃæ¤Ë·Ú¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Åö½µ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ä´¶µ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê4·î5Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡¢¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¾¡Íø¤Ë128¥Ý¥ó¥É¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ä¤¡¢¥·¥Æ¥£¥ª¥Ö¥È¥í¥¤¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°Ç¯´Ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¤Ï½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯º£Ç¯¤ËÈ÷¤¨¡¢1·î24Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯S2Ãå¤ÇµÙ¤ßÌÀ¤±¤ò¤Ò¤ÈÃ¡¤¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢±óÀ¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£