[2.12 ACL2決勝T1回戦第1戦 ナムディン - 広島]明治大から加入した サンフレッチェ広島 のFW中村草太が12日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝トーナメント1回戦のナムディン(ベトナム)戦でプロ初ゴールを決めた。中村は後半19分からピッチに入ると0-0の後半28分、FWジャーメイン良のスルーパスに反応。俊足を活かして最終ラインの背後に抜け出し、ペナルティエリア内右の角度のないところから思い切りよく右足を一閃。これがファーサイドネットを揺らしてプロ初ゴールを決めた。

No space too narrow for Sota Nakamura!



He makes it look so simple!#ACLTwo | #NDIvSFR pic.twitter.com/8LIONWxi1y