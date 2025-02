シドのShinji (G)と、Waive / Rayflower等の田澤孝介(Vo)によるfuzzy knotが2月8日、YOKOHAMA Bay Hallにて<fuzzy knot LIVE 2025 〜Shinji Birthday〜>を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。約5ヵ月ぶりのライブ当日となる2月8日はShinjiの誕生日であり、2024年に続く自身二度目のバースデーライブとなる。

■<fuzzy knot LIVE 2025 〜Shinji Birthday〜>2月8日(土)@YOKOHAMA Bay Hall セットリスト



01. ブルースカイ02. Inferno03. ダンサー・イン・ザ・スワンプ04. ペルソナ05. 愛と執着とシアノス06. 哀歌 -elegy-07. Backseat Driver08. トリックスター・シンドローム09. こころさがし10. Imperfect11. 遠隔Reviver12. Joker & Joker13. Set The Fire !14. ダイナマイトドリーム15. Freestyle Lover16. Hello, Mr. Lazy17. #10918. Before Daybreak