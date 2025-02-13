¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§BNW¡Ù¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢³«ºÅ¡¡¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¤¬¿´¶¸ì¤ë
¡¡2·î14Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2·î12Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎTCL¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥·¥¢¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§º£¸å¤ÎMCU¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¡©¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎÊâ¤ß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·à¾ì¸ø³«¿·ºî±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー¡¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£¡È½éÂå¡É¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤³¤È¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¥Òー¥íー°úÂà¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤«¤é½â¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¡Ë¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥àÌò¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¡¢ÊÆÂçÅýÎÎ¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹Ìò¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡È2ÂåÌÜ¡É¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤³¤È¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥È¥ì¥¹Ìò¤Î¥À¥Ëー¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥í¥¹¤ÎÂ¦¶á¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¥ëー¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥È¡á¥»¥é¥ÕÌò¤Î¥·ー¥é¡¦¥Ïー¥¹¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥ë¥¯¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Ææ¤ÎÃË¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥ºÌò¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡¢¥í¥¹¤ÎÌ¼¥Ù¥Æ¥£¡¦¥í¥¹Ìò¤Î¥ê¥ô¡¦¥¿¥¤¥éー¡¢¤½¤·¤Æ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥Í¥¤¥È¡¦¥àー¥¢¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥ª¥Êー¤é¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£¸ø³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÂÀ¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¹ー¥Ä¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·ÁáÂ®¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥Ã¥ー¡£ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥à¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î³èÌö¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©ー¥É¤È¤Î¶¦±é¤ò²þ¤á¤Æ嚙¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö21Ç¯Á°¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¢¤ëÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢°ì½Ö¤À¤±±éµ»¤ò¤·¡¢¼¡¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬»ä¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ21Ç¯¸å¤Îº£¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¶¦±é¼Ô¤À¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥É¥êー¥à¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Âº·É¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¼«Ê¬¤ò¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥×Æ±ÍÍ¤Ë½â¤ò¶î»È¤·¤¿½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆùÃÆÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Íã¤ò¹¤²¼«ºß¤Ë¶õ¤ò¶î¤±¤ë¶õÃæ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£½â¡ßÍã¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Ã¥ー¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤Î°¦¤¹¤Ù¤Ì¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÇMCU½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥É¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤Î½ÐÍè¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¥Õ¥©ー¥É¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥É±é¤¸¤ë¥í¥¹ÂçÅýÎÎ¤¬³«¤¯¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Æ¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬¡¢À¤³¦ÂçÀï¤Î´íµ¡¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤½¤Îº®Íð¤ò»ß¤á¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¥í¥¹¤¬¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¡£¥Õ¥©ー¥É¤Ï¡Ö»ä¤¬¼ã¼ê¤Îº¢¡¢¥Òー¥íー¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È»ä¤Ï¥Òー¥íー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï°ì¿Í¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÃË¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤º¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤¬¥Òー¥íー¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¦»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤·¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Òー¥íー±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¥Êー´ÆÆÄ¤«¤é¤âËÜºî¤ÎºÂÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥ー¤Ë¡Ö¿´¡¢º²¡¢ºÍÇ½¡¢Ì¥ÎÏ¡¢¥æー¥â¥¢¡¢·¯¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤È·¯¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢·¯¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ç±éÇÐÍ¥¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·¯¤Ï²æ¡¹¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥Àー¤³¤È¥»¥¹¡¦¥ô¥©¥ë¥«ーÌò¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸ー¥È¡¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êーÌò¤Î¥«ー¥ë¡¦¥é¥ó¥Ö¥êー¡¢¥ì¥¤¥éÌò¤Î¥·¥ç¥·¥ã¡¦¥í¥±¥â¥¢¤é¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÂÀ¸¤òÀ¹Âç¤ËÂ£¤ê½Ð¤¹¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë