[ÀÐÌî½ãÌé¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤È¤ª¶â¡×]mineo¤ÈIIJmio¤¬ÃæÂçÍÆÎÌ¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¡¢°ã¤¤¤äÆÃÄ§¤ò¤È¤³¤È¤ó²òÀâ
¡¡¥ª¥×¥Æー¥¸¤Îmineo¡¢IIJ¤ÎIIJmio¤È¡¢MVNO¤Î¡È¥Äー¥È¥Ã¥×¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î²þÄêÆâÍÆ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¡£mineo¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡×¤Î50GB¥³ー¥¹¤ò¿·Àß¡¢IIJmio¤Ï¥®¥¬¥×¥é¥ó¤Î20GB°Ê¾å¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÉô¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÎÁ¶â¤òÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
mineo¤Ï¡¢3·î13Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤Î50GB¥³ー¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï2948±ß¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥ª¥×¥Æー¥¸¡Ë
¡¡Æó024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¡Öahamo¡×¤¬30GB²½¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢KDDI¤ÎUQ mobile¤äpovo2.0¤¬¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âLINEMO¤Î¡ÖLINEMO¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥óV¡×¤òºÆ²þÄê¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢30GB¤ÎÎÁ¶â¤òahamo¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤â¡Ö¥·¥ó¥×¥ë2 M¡×¤Î30GB²½¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃæÍÆÎÌ¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢MVNO¤Î2ÂæµðÆ¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¥×¥é¥ó¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤è¤êÂçÀ¹¤ê¤Ê¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤«
¡¡ÎÁ¶â¥×¥é¥ó²þÄêÈ¯É½¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢mineo¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸½¹Ô¥×¥é¥ó¤ÏÍÆÎÌÊÌ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡×¤È¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙÊÌ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¤½¤¯¡×¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡£¸½¹Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤Ï¡¢1GB¡¢5GB¡¢10GB¡¢20GB¥³ー¥¹¤Î4ÃÊ³¬¡£3·î13Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë50GB¥³ー¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï¡¢2948±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¶â³Û¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤Ï¤¡ー¤ó¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁ¶âÅª¤Ë¤Ïahamo¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î30GB¥×¥é¥ó¤Ë¶á¤¤¿å½à¡£¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±¤¸¶â³Û¤Ç¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬20GBÂ¿¤¤ ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Ç¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤ä¡¢ahamoÂçÀ¹¤ê¤äÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤Ç¥Çー¥¿»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥×¥é¥ó¤Ï4¤Ä¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë·Á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¾å°Ì¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ50GB¤«¤é²Ã¤ï¤ë¡Ê²èÁü¤Ïmineo¤ÎÈ¯É½²ñ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ç¤â20Âå¤Î¥æー¥¶ー¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í¤¬31GB°Ê¾å¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£21GB¤«¤é30GB¤òÂ¤¹¤È¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¿ä¿ÊËÜÉô ¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬ÉôÄ¹ ¾¾ÅÄ¼é¹°»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢mineo¥æー¥¶ー¤Î¥Çー¥¿»ÈÍÑÎÌ¤âÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£20GB¤Ç¥×¥é¥ó¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Âå¤Î¥æー¥¶ー¤Î¾ì¹ç¡¢3³ä°Ê¾å¤¬31GB°Ê¾å¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
¡¡¤¿¤À¡¢1¤Ä²¼¤Î20GB¥³ー¥¹¤«¤é¡¢ÎÁ¶â¤¬°ìµ¤¤Ë770±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£10GB¥³ー¥¹¤È20GB¥³ー¥¹¤Îº¹¤¬220±ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢ ¤³¤Î¥³ー¥¹¤Î¤ß¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤¬3¤Ä¤âÌµÎÁ ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤ÇÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í ¥ª¥×¥·¥ç¥óÌµÎÁ¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ ¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂêPlus¡×¡Ê385±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡Ê110±ß¡Ë¡¢¡ÖÌë´Ö¥Õ¥êー¡×¡Ê990±ß¡Ë¤Î3¤Ä¡£¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢1485±ß¤Ö¤ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢50GB¥×¥é¥ó¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
50GB¥³ー¥¹¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤Ä¤¯
¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂêPlus¤äÌë´Ö¥Õ¥êー¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¼Â¼ÁÌµÀ©¸Â¡© ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂêPlus¤Ï¡¢Â®ÅÙÀ©¸Â»þ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬1.5Mbps¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£·è¤·¤ÆÂ®¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ú¤á¤ÎWeb¥µ¥¤¥È±ÜÍ÷¤äSNSÍøÍÑ¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÂ®ÅÙ¤Î¤¿¤á¡¢ÍÆÎÌ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢mineo¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¤éÂ®ÅÙÀ©¸Â¤ò¤«¤±¡¢ÍÆÎÌ¤Î¾ÃÈñ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄÌ¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢1.5Mbps¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂêPlus¤Ï10GB¥³ー¥¹¤ä20GB¥³ー¥¹¤Ë¤âÌµÎÁ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÀáÌó¸ú²Ì¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥³ー¥¹¸þ¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤50GB¥³ー¥¹¤¬ÍÎÁ¤Ê¤Î¤ÏÉÔ¿ÆÀÚ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÌµÎÁÉÕÂÓ¤òÆ§½±¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Â®ÅÙÀ©¸Â»þ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬1.5Mbps¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂêPlus¡£¼«¤é¹âÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡Ê²èÁü¤Ïmineo¤Î¥µ¥¤¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÌµ´ü¸Â¤Ë·«¤ê±Û¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï·î³ÛÎÁ¶â¤¬110±ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢50GB¥³ー¥¹¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÌë´Ö¥Õ¥êー¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÌëÃæ¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬¥Îー¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£MVNO¤È¤·¤ÆÂÓ°è¤¬Í¾¤ê¤¬¤Á¤ÊÌëÃæ¤ò»È¤¤ÊüÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¥æー¥¶ー¤ËÍøÊØÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¾¤Ã¤¿¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¥±¥Ã¥È¡£Í¸ú´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤À¤È¡¢Ëè·î110±ß¤«¤«¤ë
¡¡¤³¤ÎÌë´Ö¥Õ¥êー¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢50GB¥³ー¥¹¤ÇÍÆÎÌ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä«¤Î7»þ30Ê¬²á¤®～Ìë¤Î22»þ29Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ËWi-Fi¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤ÇÌëÃæ¤ËÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ °ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ÇÌë¤ËÂçÍÆÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦ ¡£50GB¤ò»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤ÜÌµÀ©¸Â¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë50GB¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌë´Ö¥Õ¥êー¡×¤Ç¤Ï22»þ30Ê¬¤«¤éÍâ7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬ÌµÀ©¸Â¤Ë¤Ê¤ë¡£·î³Û990±ß¤Î¥µー¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â50GB¥³ー¥¹¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤Ä¤¯
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¡£·î¤´¤È¤Î½¸·×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤iPhone¡ÊiOS¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Çー¥¿»ÈÍÑÎÌ¤Î¥«¥¦¥ó¥Èµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëAndroid¤â¡¢OSÉ¸½à¤Ç¤Ï»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¡£mineoÂ¦¤«¤é¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
OSÉ¸½à¤Î¥Çー¥¿»ÈÍÑÎÌ³ÎÇ§µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍøÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
IIJmio¤ÏÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ÈÃÍ²¼¤²¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï35GB¥×¥é¥ó¤¬¤ªÆÀ¤«
¡¡mineo¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¡¦ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌÁýÎÌ¤äÃÍ²¼¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢IIJmio¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÃæ¡¦ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Ï20GB°Ê¾å¤¬10GB¹ï¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢50GB¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î 20GB°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬¡¢3·î1Æü¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì5GB¤º¤Ä¡¢ÁýÎÌ ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ ¿·35GB¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÁýÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»À¼¡¢²»À¼eSIM¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç300±ß¤ÎÃÍ²¼¤² ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
IIJmio¤Ï¡¢3·î1Æü¤ËÎÁ¶â¤ò²þÄê¡£Ãæ¡¦ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢35GB¥×¥é¥ó¤ÏÎÁ¶â¤â300±ßÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤ë¡Ê²èÁü¤ÏIIJmio¤Î¥µ¥¤¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢40GB¥×¥é¥ó¡¢50GB¥×¥é¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì45GB¡¢55GB¤ËÍÆÎÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÁ¶â¤Ï3300±ß¡¢3900±ß¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î¤Þ¤Þ¡£¤É¤Á¤é¤âmineo¤¬¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤¹¤ë50GB¥×¥é¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³ä¹â¤Ç¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£mineo¤ÎÌµÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢½½Ê¬ÂÐ¹³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ IIJmio¤¬Ãæ¡¦ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ò¡È¥·¥§¥¢Á°Äó¡É¤ÇÀß·× ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2²óÀþ¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê30GBÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿·55GB¥×¥é¥ó¤ÈÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ê¤ë5GB¥×¥é¥ó¤òÂ¤»¤Ð¡¢·×60GB¡¢4650±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ 1¿Í¤¢¤¿¤ê30GB¡¢2325±ß ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3¿Í²ÈÂ²¤¬1¿ÍÌó20GBÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤À¤ì¤«1¿Í¤¬¿·45GB¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤·¡¢»Ä¤ê¤¬5GB¡¢10GB¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢ÎÁ¶â¤Ï60GB¤Ç5350±ß¤Ë¡£ 1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤È¶â³Û¤Ï¡¢20GB¡¢1783±ß ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô²óÀþ¤òÌµÎÁ¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë
¡¡µÕ¤Ë¡¢30GB¥×¥é¥ó¤Ï2400±ß¤Î35GB¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ahamo¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤è¤ê570±ß°Â¤¯¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬5GBÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆÃÄ§¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·25GB¥×¥é¥ó¤â2000±ß¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÆÎÌ²þÄêÁ°¤Îahamo¤Ê¤É¤Ç¾¯¤·ÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡mineo¤Î20GB¥³ー¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â178±ß°Â¤¯¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤Ï5GBÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÂÐMVNO¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤âÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸Ãæ¡¦ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ÎÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤äÃÍ²¼¤²¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ ¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢IIJmio¤Î45GB¤ä55GB¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Ê£¿ô²óÀþ¤Ç¤Î°Â¤µ ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£Ã±¿È·ÀÌó¸þ¤±¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢25GB¥×¥é¥ó¤ä35GB¥×¥é¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢mineo¤Î50GB¥³ー¥¹¤ÏÃ±¿È¤Ç¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ä¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸50GBÁ°¸å¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤äÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢MVNO¤¬Ãæ¡¦ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ËÃíÎÏ¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡£ÎÁ¶â¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£