【「トランスフォーマー」スタジオシリーズ】7月下旬 発売予定価格:4,400円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」の「スタジオシリーズ」より7製品を7月下旬に発売する。価格は4,400円から。

「スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめるコレクションにもぴったりのシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々登場する。

今回は、「TS-01 バンブルビー」、「TS-02 センチネルプライム」、「TS-03 オプティマスプライム」、「TS-04 オプティマスプライム(デバステーション)」、「TS-05 ボーンクラッシャー」、「TS-06 スクラッパー」にくわえて、スピンオフシリーズから「TS GE-01 アイアンハイド」が登場する。

TS-01 バンブルビー

価格:4,400円

対象年齢:15歳以上

本商品は、CGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」に登場する労働ロボットB-127がコグの力で進化したバンブルビーを劇中の姿そのままに再現されたアクションフィギュア。ロボットモードからサイバトロン星のSFビークルに変形する。ソードやライフルなど両モードに装着装備できる武器が付属。

TS-02 センチネルプライム

価格:6,600円

対象年齢:15歳以上

本商品は、CGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」に登場するセンチネルプライムのアクションフィギュア。ロボットモードから武装モードへ変形し、SFジェット機モードにも変形できる。シールドと2丁のビームガンが付属する。

TS-03 オプティマスプライム

価格:8,800円

対象年齢:15歳以上

本商品は、ハリウッドムービー第4作「トランスフォーマー/ロストエイジ」に登場するオートボットのリーダー・オプティマスプライムを再現したアクションフィギュア。ロボットモードからトラックに変形できる。両モードに装着装備できるテメノスソードとベクターシールドが付属する。

TS-04 オプティマスプライム(デバステーション)

価格:4,400円

対象年齢:15歳以上

2015年にリリースされたゲームソフト「トランスフォーマー:デバステーション」(国内未発売)に登場する80年代ロボットアニメ―ションをフィーチャーしたゲームデザインのオプティマスプライムを完全再現。ロボットモードからトレーラートラックに変形できる。胸部に収納可能のマトリクス、エナジーアックスが付属する。

TS-05 ボーンクラッシャー

価格:4,400円

対象年齢:15歳以上

ボーンクラッシャーは、建設車両に変形するディセプティコンの陸上部隊コンストラクティコンの破壊兵で、ブルドーザーに変形する。またあ、ボーンクラッシャーを含むコンストラクティコン6体(「TS-05 ボーンクラッシャー」以外は別売り)と合体することで巨人兵デバステーターが完成(ボーンクラッシャーは左腕部に合体)する。

TS-06 スクラッパー

価格:6,600円

対象年齢:15歳以上

スクラッパーは、建設車両に変形するディセプティコンの陸上部隊コンストラクティコンの建築兵でホイールローダーに変形する。また、スクラッパーを含むコンストラクティコン6体(「TS-06 スクラッパー」以外は別売り)と合体することで巨人兵デバステーターが完成(スクラッパーは右脚部に合体)する。

TS GE-01 アイアンハイド

価格:6,600円

対象年齢:15歳以上

「アイアンハイド」は、ロボットモードからサイバトロンモードのSFビークルに変形。オプティマスプライム、ワーパスらと共にオメガスプリームを救出しセイバートロン・コアへのアクセスを入手した。

武器はライフルと巨大な斧が付属する。肘から右腕を取り外すことで付属の武器やゲーマーズエディションの武器も装着が可能。

