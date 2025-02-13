¡Ö¤µ¤¢¡¢¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡×¡¡ÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ëÃ¦½Ð¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø°ÛÃ¼¼Ô¤Î²È¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÍ½¹ðÊÔ¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤¬¡È»à¤Ì¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¡É°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡ØHERETIC¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎË®Âê¤¬¡Ø°ÛÃ¼¼Ô¤Î²È¡Ù¤Ë·èÄê¡£Í½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¥³¥ó¥Ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¸»Åª¤Ê¶²ÉÝ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÃ¦½Ð¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼¡£´«Í¶¤Î¤¿¤á¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤Î°ì¸®²È¤òË¬¤Í¤¿£²¿Í¤Î¼ã¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿Æ¬Ç¾¤ò»ý¤ÄÆæ¤ÎÃË¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤Î»Å³Ý¤±¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È±é¤¸¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¡¢¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥¯¥í¥¨¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ëÆó¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡£¥·¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖBELIEF(¿®¶Ä)¡×¡ÖDISBELIEF(ÉÔ¿®¶Ä)¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¥É¥¢¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°ÕÌ£¿¼¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤¬»Å³Ý¤±¤ë¶²¤í¤·¤¤Ã¦½Ð¥²¡¼¥à¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ø°ÛÃ¼¼Ô¤Î²È¡Ù
£´·î25Æü¡Ê¶â¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
© 2024 BLUEBERRY PIE LLC. All Rights Reserved.