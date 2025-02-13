¡Ú¼¡À¤ÂåÅÅÆ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿²Í¤±¶¶¡Û¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡ªÀã¾å¤Ç¿··¿¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò»î¤¹
¥Ù¡¼¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R
°°Àî¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡ØÂëÀ´¥×¥ë¡¼¥Ó¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¡¢º£½©È¯ÇäÍ½Äê¤Î¿··¿¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡Ù¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Æâ³°Áõ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÎÌ»º¼Ö¤Î¾õÂÖ¤À¡£Àã¾å¤Ç¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û¤Û¤Ü»ÔÈÎ¼Ö¡©Àã¾å¤Ç»î¾è¤·¤¿¿··¿¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¡Á´11Ëç
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ü¥Ç¥£À£Ë¡¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡Ø¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¸½¹Ô¥·¥Ó¥Ã¥¯e:HEV¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£½©È¯ÇäÍ½Äê¤Î¿··¿¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ËÀã¾å¤Ç»î¾è¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¥Û¥ó¥À´ØÏ¢»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Û¥ó¥Àe:HEV¥Ó¥º&¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤ÇÂÎ¸³ºÑ¤ß¤À¡£¤½¤ÎºÝ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×R¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£À¤È¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯e:HEV¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò¾å¼ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿¡¢¿Í¤Î¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¾å¼Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Áö¹Ô¾ò·ï¤Ï¡¢¹âÂ®¼þ²ó¤ÎÄ¾ÀþÏ©¤Ç»þÂ®120km¡¢¥Ð¥ó¥¯¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï»þÂ®100km¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¶¯¤á¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Çº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤¬S»ú¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤òÃ»¤¤ºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤«¤é±¦¤ØÂç¤¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ï©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ã»¤¤ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤Ê»³´ÖÉô¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯1¼þ¤Ç2k£í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£Ã»¤¤Ä¾ÀþÏ©¤Ç¤ÎºÇ¹â»þÂ®¤Ï80km¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï»þÂ®40km¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®ÅÙ°è¤òÊÝ¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÀãÆ»¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁö¹Ô´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤ÎÀÇ½¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥ÞËÜÂÎ¤òÉ¾²Á
¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¡Ø¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¡Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤Ï2¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¼çºÅ¤Ç°°Àî¹Ù³°¤ÎÂçÀã»³¹ñÎ©¸ø±à¼þÊÕ¤Î¸øÆ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯ VRX¤ò¹ñÆâ³°¥á¡¼¥«¡¼¤ÎAWD¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¡§Á´ÎØ/»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ËÁõÃå¤·¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢Æ±¤¸»ÅÍÍ¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀÇ½º¹¡Ù¤òÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤Î¡Øº¹¡Ù¤È¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¹äÀ¤Îº¹¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÀß·×¤Îº¹¡¢¤½¤·¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤Î°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ïÀ©¸æµ¡Ç½¤Îº¹¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¡Ø¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¡Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
ÀãÆ»Áö¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤½¤¦¤·¤¿¡Øº¹¡Ù¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±¿Å¾¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿µ½Å¤µ¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀøºßÅª¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÇ½º¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤ÉÁö¤ê¤Î°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀÇ½¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¿¥¤¥äÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢ÀãÆ»Áö¹Ô¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ÊÀÇ½¤Îº¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³«È¯»×ÁÛ¤ä³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ê¤ÉÉ¹¾åÀÇ½¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¼Â¾õ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¤Î´ðËÜÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò´Þ¤á¤Æ½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÀÇ½É¾²Á¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥â¡¼¥É¤¬°ìÈÖÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¡©
¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢GT¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î3¤Ä¡£¥â¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹Å¤µ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼ê±þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Û¥ó¥À³Æ¥â¥Ç¥ë¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¡Ø¥Û¥ó¥ÀS¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¥·¥Õ¥È¡Ù¤¬¡¢£³¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¡¢¶îÆ°ÎÏ¤ä¸ºÂ®ÎÏ¤Î±þÅúÀ¤ò¹â¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
ÀãÆ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¾è¤êÌ£¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ç¡¢¥Û¥ó¥ÀS¡Ü¥·¥Õ¥È¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤ÆÁö¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤Ç¥ª¥ó¤Ë¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°¼Ô¤¬ÀãÆ»¤Ç¤Î¿µ½Å¤ÊÁö¤ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÁö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ø°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿··¿¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ïº£½©È¯ÇäÍ½Äê¡£¤³¤ì¤¬¤Û¤ÜÎÌ»º¼Ö¤È¤Ê¤ë¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°À©¸æ¤È¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀ©¸æ¤Ï½¾Íè·¿¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¸þ¤±¤ËÌÊÌ©¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥ÀS¡Ü¥·¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¿ÊÆþ»þ¤Ë¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²»¤È¿¶Æ°¤Ç¼ÖÂ®¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀãÆ»¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤ÈÆ»Ï©¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤·¤Å¤é¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Àû²ó¤Ç¤¤ëÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î»ÑÀª¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¡¢¡Ø²»¡Ù¤ò¸ò¤¨¤ÆÂ®ÅÙÀ©¸æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤ê¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¿·¼Ö¤òEV¤Þ¤¿¤ÏÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëe:HEV¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ïe:HEV¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¸½ºß¤Î2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë130ËüÂæ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¼¡À¤ÂåÅÅÆ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ø²Í¤±¶¶¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£12·î¤Î¥É¥é¥¤Ï©ÌÌÁö¹Ô¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÀã¾åÁö¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡£