ºÇÂç70%¥ª¥Õ¡ª ¡ÖNintendo Switch ¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥»ー¥ë¡×¤¬ËÜÆü2·î13Æü¤è¤ê³«ºÅ¡Ö¥í¥Þ¥µ¥¬2 ¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥¶3¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
2·î13Æü～2·î26Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢¡ÖNintendo Switch ¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥»ー¥ë¡×¤ò¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2·î13Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¥²ー¥à for Nintendo Switch¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2¡×¤Î¥Õ¥ë¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¥¬2 ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ª¥Ö¥¶¥»¥Ö¥ó¡×¤ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥¶¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤Î´°·ëÊÔ¡Ö¥é¥¤¥¶¤Î¥¢¥È¥ê¥¨3 ～½ª¤ï¤ê¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î¤ÈÈëÌ©¤Î¸°～¡×¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦³¤ÍÎ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡×¤Î¤Û¤«¡¢³Ø±àÎø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë Girl's Side 2nd Season for Nintendo Switch¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥Õ¥È¤¬´ü´ÖÃæ¡¢10～70%¥ª¥Õ¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥»ー¥ëÃæ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥»ー¥ë´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
¡Ö¿ÍÀ¸¥²ー¥à for Nintendo Switch¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§6,600±ß¢ª ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§5,280±ß ¢¨20%¥ª¥Õ
¢¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¥¬2 ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ª¥Ö¥¶¥»¥Ö¥ó¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§6,820±ß¢ª ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,774±ß ¢¨30%¥ª¥Õ
¢¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§8,778±ß¢ª ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§5,705±ß ¢¨35%¥ª¥Õ
¢¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
¡Ö¥é¥¤¥¶¤Î¥¢¥È¥ê¥¨3 ～½ª¤ï¤ê¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î¤ÈÈëÌ©¤Î¸°～¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§8,580±ß¢ª ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,290±ß ¢¨50%¥ª¥Õ
¢¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
¡Ö¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,400±ß¢ª ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,680±ß ¢¨30%¥ª¥Õ
¢¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
¡Ö¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë Girl's Side 2nd Season for Nintendo Switch¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,995±ß¢ª ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,796±ß ¢¨20%¥ª¥Õ
¢¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
¢¨°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥»ー¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥»ー¥ë½ªÎ»Æü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
(C) 1968,2023 Hasbro. All Rights Reserved.
(C) SQUARE ENIX
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹ All rights reserved.
(C)NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.
(C)Konami Digital Entertainment