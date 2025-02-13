¥¢¥É¥Ó¡¢Firefly WebÈÇ¤Ë¡ÖÆ°²èÀ¸À®¡×¥Ùー¥¿ÈÇ¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤«¤é5ÉÃÆ°²è¤òÀ¸À®
¿·¤·¤¤Firefly WebÈÇ¤Î¥Úー¥¸
¥¢¥É¥Ó¤Ï¡¢À¸À®AI¥Äー¥ë¡ÖFirefly¡×WebÈÇ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥Ûー¥à²èÌÌ¤ÎUI¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆ°²èÀ¸À®¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²èÀ¸À®(¥Ùー¥¿ÈÇ)¤Ç¤Ï¡¢Firefly Video Model¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÆ°²èÀ¸À®¡×¡Ö²èÁü¤«¤éÆ°²èÀ¸À®¡×¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£Æ°²è¤ä¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëB¥íー¥ë¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥âー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
À¸À®¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤Î²òÁüÅÙ¤Ï1,080p¤Þ¤Ç¡£º£¸å¡¢¹âÂ®¤ÊÈ¿Éüºî¶È¸þ¤±¤ÎÄã²òÁüÅÙ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©ºîºî¶È¤Ë¸þ¤±¤Î4K¥â¥Ç¥ë¤â¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä¾´¶Åª¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥«¥á¥éÀßÄê¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹ÈÏ°Ï¤Î¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÈï¼ÌÂÎ¤ò¥Õ¥ìー¥à¤Ë¼ý¤á¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÆ°²èÀ¸À®¤ÎÎã¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¹õ¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥³ー¥Æ¥Ã¥É¥ì¥È¥ê¥Ðー¡×
½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿Æ°²è
½Ä°ÌÃÖ¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ò¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤ò¶õ»£¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÍÍ»Ò
¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎºÇ½é¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ÈºÇ¸å¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ê¤ë²èÁü¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤òËä¤á¤ëÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¿§Ä´¤äÊ¸»ú¤Î¾ÜºÙ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
½¾Íè¤ÎFireflyµ¡Ç½Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Æ°²èÀ¸À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾¦ÍÑÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊIP¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÀ¸À®¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃý¤ê¤òËÜ¿Í¤ÎÀ¼¼Á¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂ¿¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤Ç¤¤ë¡Ö²»À¼¤òËÝÌõ¡×¤È¡ÖÆ°²è¤òËÝÌõ¡×¤òÍÑ°Õ¡£Æ°²è¤ä²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢ËÝÌõ¤·¤¿¤¤¸À¸ì¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇËÝÌõ¡£Æ°²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¼¼Á¡¢¥Èー¥ó¡¢¥ê¥º¥à¡¢²»¶Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿¿á¤ÂØ¤¨Æ°²è¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ±þ¤Î¸À¸ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤á¤¿20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¤È¤Ê¤ëÆ°²è¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¼«Æ°¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÝÌõÀè¤Î¸À¸ì¤òÁªÂò
ÊÑ´¹¸å¤Ï¾æÉ×¤Î¥¿¥Ö¤Ç¸À¸ì¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿á¤ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËAdobe Firefly Standard¥×¥é¥ó¤ÈAdobe Firefly Pro¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï¡£¿·¤·¤¤Adobe Firefly WebÈÇ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Firefly¤ÇÀ¸À®/ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤òÆ°²è¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤ä¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Creative Cloud¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤éÀ©ºî¤Ø¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Standard¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢·î2,000Æ°²è/²»À¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢ºÇÂç20ËÜ¤Î5ÉÃÆ°²è¤¬À¸À®²ÄÇ½¡£Pro¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢·î7,000Æ°²è/²»À¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢ºÇÂç70ËÜ¤Î5ÉÃÆ°²è¤¬À¸À®²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤ÎAdobe Firefly Premium¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£