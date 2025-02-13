¿Ê¹Ô´ü¤Î¤¬¤ó¡¢¿ÇÃÇÁá´ü¾è¤êÀÚ¤ë¤ÈÀ¸Â¸Î¨¾å¾º¡¡39Ëü¿Í¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×
¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÇÃÇ¸å10Ç¯´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½é¤á¤Æ½¸·×¤·¡¢13ÆüÉÕ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ä4¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢°ß¤äÂçÄ²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤¬¤ó¼ï¤Ç¡¢À¸Â¸¤·¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûç¹¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î°å»Õ¡¡¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×
¡¡2012Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Î¤¬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀÉÂ±¡¤Ê¤É361»ÜÀß¤Ç¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ìó39Ëü¿ÍÊ¬¤Î¡Ö±¡Æâ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢19¼ï¤Î¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Ê¹ÔÅÙ¤ò¼¨¤¹4ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ß¤¬¤ó¤Ï¡¢Áá´ü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÇÃÇ¤«¤é5Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤È¡¢¿ÇÃÇ5Ç¯¸å¡Á10Ç¯¸å¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¤è¤ê¿Ê¹Ô¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÇÃÇ¤«¤é5Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï36.5%¤À¤¬¡¢1Ç¯À¸Â¸¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤Î¸å¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¾å¾º¡£¿ÇÃÇ5Ç¯¸å¡Á10Ç¯¸å¤Ï69.1%¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¯À¸Â¸¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼¡¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´µ¼Ô¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¡£