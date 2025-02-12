TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

12日午後11時37分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の宮古市、山田町、大船渡市、釜石市、住田町、大槌町、花巻市、一関市、それに奥州市、宮城県の気仙沼市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
宮古市　山田町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町
花巻市　一関市　奥州市

□宮城県
気仙沼市

■震度2
□岩手県
久慈市　陸前高田市　北上市
遠野市　西和賀町　金ケ崎町
平泉町　盛岡市　二戸市
八幡平市　滝沢市　葛巻町
岩手町　紫波町　矢巾町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
色麻町　涌谷町　宮城美里町
南三陸町　仙台青葉区　石巻市
東松島市

□青森県
青森南部町　階上町

□秋田県
大仙市

■震度1
□岩手県
岩泉町　田野畑村　普代村
野田村　岩手洋野町　雫石町
軽米町　九戸村　一戸町

□宮城県
宮城加美町　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台泉区　塩竈市　松島町
大郷町　大衡村　女川町
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　柴田町　宮城川崎町
亘理町

□青森県
八戸市　三沢市　七戸町
東北町　おいらせ町　三戸町
五戸町　東通村

□秋田県
横手市　湯沢市　仙北市
秋田美郷町　羽後町　秋田市
由利本荘市

□山形県
寒河江市　村山市　天童市
東根市　山辺町　中山町
河北町　大江町

□福島県
大熊町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。