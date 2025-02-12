岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・宮古市、山田町、大船渡市、釜石市、住田町、大槌町、花巻市
12日午後11時37分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の宮古市、山田町、大船渡市、釜石市、住田町、大槌町、花巻市、一関市、それに奥州市、宮城県の気仙沼市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
宮古市 山田町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
花巻市 一関市 奥州市
□宮城県
気仙沼市
■震度2
□岩手県
久慈市 陸前高田市 北上市
遠野市 西和賀町 金ケ崎町
平泉町 盛岡市 二戸市
八幡平市 滝沢市 葛巻町
岩手町 紫波町 矢巾町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
色麻町 涌谷町 宮城美里町
南三陸町 仙台青葉区 石巻市
東松島市
□青森県
青森南部町 階上町
□秋田県
大仙市
■震度1
□岩手県
岩泉町 田野畑村 普代村
野田村 岩手洋野町 雫石町
軽米町 九戸村 一戸町
□宮城県
宮城加美町 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台泉区 塩竈市 松島町
大郷町 大衡村 女川町
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 柴田町 宮城川崎町
亘理町
□青森県
八戸市 三沢市 七戸町
東北町 おいらせ町 三戸町
五戸町 東通村
□秋田県
横手市 湯沢市 仙北市
秋田美郷町 羽後町 秋田市
由利本荘市
□山形県
寒河江市 村山市 天童市
東根市 山辺町 中山町
河北町 大江町
□福島県
大熊町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。