今月もWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2025 年 2 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2025/02/202502-security-update/

◆Windows 11 v24H2, v23H2, v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v24H2 5051987

v23H2, v22H2 5051989

◆Windows 10 v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5051974

◆Windows Server 2025

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5051987

◆Windows Server 2022,23H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022 5051979

Windows Server 23H2 5051980

◆Windows Server 2019, 2016

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019 5052000

Windows Server 2016 5052006

◆Microsoft Office

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates

◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio

◆Microsoft Azure

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure

◆Microsoft Surface

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/surface

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年3月12日(水)提供予定となっています。