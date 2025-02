バーバリー“淡いデイジー模様”を描いたコートやバーバリーチェックのカーゴパンツ、刺繍ジャケットも

バーバリー(BURBERRY)から、2025年夏コレクションの新作ウェアが登場。ウィメンズ・メンズアイテムを紹介する。

軽快なデイジー模様のカーコートやケープなど

柔らかな色合いや、軽快な佇まいで“喜び”を表現したバーバリーの2025年夏コレクションには、フレッシュなムードのウェアが勢揃い。たとえば、ステンカラーが特徴のカーコートには淡い色合いで繊細なデイジー模様を散りばめて上品な華やかさをプラスしている。

ふわりと重ねたフーデッドケープは、身軽なコーディネートを楽しみたい時にぴったりの1着。肩に配されたパッチや取り外しできるフードのパーツ、身頃の大きなポケットがデザインのアクセントとなっている。

また、アイコニックなトレンチコートとも相性抜群の、バーバリーチェックのカーゴパンツにも注目だ。大きなポケットを両サイドに配し、裾にはベルトを施すなどアクティブなディテールがアイキャッチ。一方で、素材には質感豊かなシルクブレンドを採用し、ウエストにはトリプルプリーツを施すなど、全体的にエレガントに仕上げた。裾のベルトを絞ると、緩急のあるテーパードシルエットを楽しめる。

チェックウールのフィールドジャケットや刺繍が輝くジャケット

メンズでは、プリンス・オブ・ウェールズ・チェックのウール地をナイロンにボンディングして組み合わせた3層構造のフィールドジャケットが登場。立体的な胸ポケットやウエストベルトには、Bバックルを配してアイコニックなエッセンスを加えた。

コンパクトなジャケットには、Bシールド、オークの葉、バーバリーの創立年を記したバナーをゴールドカラーの刺繍でレイアウト。ストーンウォッシュ加工を施した表情豊かなコットン地に、輝く刺繍が映える。ボタンにはバーバリーのシンボルである「馬上の騎士」があしらわれているのもポイントだ。

ケイト・ウィンスレットやソン・ソックを起用

なお、バーバリー 2025年夏コレクションのキャンペーン「It’s Always Burberry Weather: London in Love」として、バーバリーの創業理念である「衣服は人々を天候から守るものであるべき」を喜びとともに表現したビジュアルが登場。女優のケイト・ウィンスレットや『犯罪都市 THE ROUNDUP』に出演している俳優ソン・ソック、モデルのナオミ・キャンベルらが起用されている。

【詳細】

バーバリー 2025年夏コレクション

展開店舗:バーバリー 直営店、バーバリー 公式オンラインストア

アイテム例:

〈ウィメンズ〉

・カーコート 484,000円

・フーデッドケープ 297,000円

・カーゴパンツ 363,000円

〈メンズ〉

・フィールドコート 572,000円

・ジャケット 357,500円



【問い合わせ先】

バーバリー・ジャパン

TEL:0066-33-812819

外部サイト